Fortune Barishal openers #Shahriar and @henrygayle raise a storm on the pitch before the former departs for 5️⃣ 1️⃣ ! ?️



? Keep watching this #BBPL2022 match LIVE on #FanCode ? https://t.co/aAJgBoNAn6#BPLonFanCode pic.twitter.com/qLFxnPDL3C