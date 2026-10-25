बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के अध्यक्ष अजय सिंह और महासचिव प्रमोद कुमार के बीच चल रही आपसी खींचतान बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को होने वाली विशेष आम बैठक (SGM) में अपने चरम पर पहुंच सकती है। अजय सिंह और प्रमोद कुमार के बीच का विवाद सबके सामने आया।

अजय सिंह ने 14 अक्टूबर को वित्तीय अनियमितताओं, जांच में सहयोग न करने और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया। इसके एक दिन बाद अजय सिंह के खिलाफ प्रमोद कुमार अविश्वास प्रस्ताव लाए।

अजय सिंह के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरता है या बना रहता है इसका पता 28 अक्टूबर को एसजीएम में होगा। अविश्वास प्रस्ताव का फैसला आने तक प्रमोद कुमार ने अजय सिंह को निलंबित कर दिया।

प्रमोद कुमार ने भी अजय सिंह पर महासंघ के संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। प्रमोद कुमार ने वर्ल्ड बॉक्सिंग, भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय को भी 28 अक्टूबर को होने वाली इस एसजीएम में अपने पर्यवेक्षक भेजने के लिए आमंत्रित किया है।

शनिवार को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अजय सिंह के नेतृत्व में महासंघ की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय बॉक्सिंग की भविष्य की दिशा को लेकर चिंताएं जाहिर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे।

प्रमोद कुमार क्या बोले

प्रमोद कुमार ने कहा, ‘हमने मंत्रालय, आईओए और संबंधित संस्था सहित सभी को इस मामले की जानकारी दी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन हमारा समर्थन कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि एसजीएम के दौरान सभी राज्य इकाइयां हमारा समर्थन करेंगी, क्योंकि उन्हें स्थिति की जानकारी है।’

बीएफआई की 22 इकाइयों का समर्थन चाहिए

अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने और नए चुनाव की मांग करने के लिए कुमार को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है, यानी बीएफआई की 34 सदस्य इकाइयों में से 22 इकाइयों का समर्थन चाहिए। फिलहाल, उन्हें राजेश भंडारी (हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन), रोहित जैन (दिल्ली बॉक्सिंग एसोसिएशन) और दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन) जैसे लोगों का समर्थन हासिल है।

प्रमोद कुमार ने घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

प्रमोद कुमार ने हाल की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्योंकि इनकी वजह से इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन से लोगों का ध्यान हट गया। मुक्केबाजों ने ग्लासगो में 10 पदक (सात स्वर्ण सहित) और आइची-नागोया में 6 पदक (तीन स्वर्ण सहित) जीते।

अजय सिंह ही एकमात्र सत्ताधारी

प्रमोद कुमार ने कहा, ‘हमारा साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन संघ की फिलहाल स्थिति खराब है। एक संगठन के तौर पर, हमारे पास कोई योजना नहीं है। अजय सिंह ही एकमात्र सत्ताधारी हैं।’ उन्होंने बीएफआई अध्यक्ष पर एक तानाशाह की तरह काम करने का आरोप लगाया। प्रमोद कुमार ने कहा, ‘उनके लिए सब कुछ उनका अपना है। संविधान वही है जो वह कहते हैं। उनकी बात ही संविधान है।’ फिलहाल, दोनों पक्षों का दावा है कि उनके पास दो-तिहाई बहुमत है।

जवाबदेही की मांग

सत्ता के संघर्ष के बीच मोहम्मद अली कमर और मनोज कुमार जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार विजेता कोचों और पूर्व मुक्केबाजों ने जवाबदेही, एकता और बॉक्सिंग के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘हमारा उद्देश्य न तो व्यक्तिगत है और न ही राजनीतिक। हम जवाबदेही, संस्थागत एकता और उन युवा मुक्केबाजों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखते हैं।’

बीएफआई महासचिव प्रमोद कुमार निलंबित

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) में विवाद गहरा गया है। अध्यक्ष अजय सिंह ने महासचिव प्रमोद कुमार को वित्तीय अनियमितताओं समेत कई आरोपों में निलंबित किया। इससे एक दिन पहले प्रमोद कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पूरी खबर पढ़ें।