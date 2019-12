ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 26 दिसंबर 2019 से शुरू हुए बॉक्सिंग डे (Boxing Day) टेस्ट मैच को लेकर फैंस में गजब का उत्साह देखने को मिला। पहले दिन रिकॉर्ड संख्या (80,473) में फैंस मैच देखने पहुंचे। इस मैदान की दर्शक क्षमता 90 हजार है। ऐसे में इतनी संख्या में दर्शकों का मैच देखने पहुंचना टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के लिए पहला दिन अच्छा नहीं बीता।

बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने के लिए मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के अलावा न्यूजीलैंड के फैंस की भी अच्छी खासी तादाद थी। आंकड़े बताते हैं कि न्यूजीलैंड के प्रशंसकों ने एक सप्ताह पहले ही इस टेस्ट मैच के 16 हजार खरीद लिए थे। हालांकि, मैच के दौरान न्यूजीलैंड के प्रशसंकों ने स्मिथ के खिलाफ जो किया वह काफी निराशाजनक था। कीवी प्रशंसकों ने स्टीव स्मिथ के खिलाफ चौतरफा हमला किया।

न्यूजीलैंड के फैंस ने स्मिथ के मैदान पर उतरते ही उनकी हूटिंग करनी शुरू कर दी। कुछ फैंस ने सैंड पेपर लहराए। यही नहीं उन्हें चीटर (धोखेबाज) तक कहा। एक फैंस ने अपने हाथ में बिलबोर्ड ले रखा था, जिस पर लिखा था, ‘मुझे पता है कि पिछली गर्मियों तुमने क्या किया था (I Know What You Did Last Summer)।’ बता दें कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट बॉल टैम्परिंग के दोषी पाए गए थे। स्मिथ और वॉर्नर पर एक-एक साल और बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन भी लगा था।

दर्शकों की हूटिंग के बाद स्टीव स्मिथ को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर (Neil Wagner) के बाउंसर्स का वार सहना पड़ा। वैगनर ने लंच से ठीक पहले गेंदबाजी करते हुए स्मिथ को बाउंसर फेंके। उन्होंने लंच से पहले एक ओवर में स्मिथ को 5 बाउंसर फेंकी। इनमें से दो गेंदें स्मिथ की कमर, पीठ और छाती पर लगी। एक बाउंसर उनके हाथ में लगा।

मैच में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने के समय 90 ओवर में 4 विकेट पर 257 रन बना लिए हैं। डेविड वॉर्नर 41, मार्नस लबुशनगे 63 और मैथ्यू वडे 38 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ 77 और ट्रैविस हेड 25 रन बनाकर नाबाद थे।

