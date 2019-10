सिर में चोट लगने से अमेरिका के चैंपियन बॉक्सर की मौत

दिग्गज मुक्केबाज पैट्रिक डे की फाइट के दौरान सिर में चोट लगने के चलते मौत हो गई। उनकी उम्र महज 27 साल थी। खबरों की मानें तो पैट्रिक का मुकाबला 4 दिन पहले यानी कि शनिवार को अमेरिकी मुक्केबाज चार्ल्स कोनवेल के साथ था। इस दौरान दसवें राउंड में वह नॉकआउट हुए। उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी जिसके बाद उन्हें नार्थवेस्टर्न मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो कोमा में चले गए थे और वहीं, उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सिर का ऑपरेशन भी किया गया लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके।

प्रमोटर लोउ डिबेला ने अपनी वेबसाइट पर बयान में कहा कि उनके परिजन, करीबी मित्र और मुक्केबाजी टीम के सदस्य तब उनके पास थे। वह एक बेटा, भाई और कई का बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छे परिवार से आता था, पैसे की उसे कोई दिक्कत नहीं थी और वो शिक्षित भी था लेकिन बॉक्सिंग का उसे शौक था और इसीलिए उसने इसे अपना प्रोफेशन बनाया।

Keep him in your prayers!! #prayforpatrickday pic.twitter.com/4euBCe1Yap

— Charles Conwell (@CharlesConwell) October 13, 2019