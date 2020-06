बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ड्री ही नहीं खेल जगत भी बहुत गमगीन है। बिहार के पटना में 21 जनवरी 1986 को जन्में सुशांत सिंह राजपूत महज 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। बॉलीवुड अभिनेता रविवार (14 जून 2020) को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर मृत पाए गए। बाद में मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी क्षेत्र) ने उनकी मौत की पुष्टि की।

34 साल के अभिनेता को आखिरी बार फिल्म ड्राइव में देखा गया था। खेल बिरादरी में उनके द्वारा अभिनीत महेंद्र सिंह धोनी की बॉयोपिक ‘MS Dhoni: The Untold Story’ काफी चर्चित थी। यह फिल्म उनकी करियर की सबसे हिट फिल्म थी। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद खेल बिरादरी ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट किया, ‘OMG (ओह माई गॉड) नहीं नहीं नहीं!!!’

भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को तो उनकी मौत पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, ‘प्लीज कोई कह दो यह एक फर्जी खबर है… विश्वास नहीं कर सकता सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं।’ इरफान पठान ने लिखा, ‘मैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूं। उनके परिवार के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हूं। आखिरी बार मेरी उनसे ताज होटल के जिम में मुलाकात हुई थी। तब मैंने ‘केदारनाथ’ में उनके काम की तारीफ की थी। उन्होंने जवाब में कहा था, भाई छिछोरे देखा प्लीज, आपको पसंद आएगी।’

उनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, इरफान पठान, रविचंद्रन अश्विन, वीरेंद्र सहवाग, टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री, साइन नेहवाल, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, आकाश चोपड़ा, ऋद्धिमान साहा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, ज्वाला गुट्टा, पारुपल्ली कश्यप, एचएस प्रणॉय समेत अन्य कई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ने भी सुशांत की मौत पर संवेदनाएं प्रकट की हैं।

Shocked to hear about Sushant Singh Rajput. This is so difficult to process. May his soul RIP and may god give all the strength to his family and friends — Virat Kohli (@imVkohli) June 14, 2020

I’m shocked at the tragic passing away of #SushantSinghRajput. A life brimming with promise and possibilities ended abruptly. My condolences to his family and fans pic.twitter.com/8g1VCY0Kne — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 14, 2020

I chatted with him last at the Taj Hotel Gym, I praised him for his work in Kedarnath & his reply was ‘Bhai please do watch chhichhore’ you will love it! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 14, 2020

Plz tell me this is a fake news.. Cant believe Sushant Rajput is no more..Condolence to the family Very sad #ripsushantsinghrajput pic.twitter.com/wjCK77aq3t — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 14, 2020

Omg no no no!!! — Ashwin (During Covid 19) (@ashwinravi99) June 14, 2020

Gone way too soon. Its shocking and even more sad to loose such a young talented actor and a human. You will be missed on screen dhoni.#SushantSinghRajput pic.twitter.com/WCMJUytakW — Saina Nehwal (@NSaina) June 14, 2020

This is distressing, can’t come to terms that this has happened. Really disturbing. Brilliant actor RIP brother. pic.twitter.com/eGImqT7SNN — Rohit Sharma (@ImRo45) June 14, 2020







Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो