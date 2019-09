South Africa tour of India 2019, Board Presidents XI vs South Africa, bpxi vs sa Live Cricket Score Streaming Online: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होनी है। सीरीज से पहले आज यानी 26 सितंबर भारत की बोर्ड अध्यक्ष एकादश और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक तीन दिवसीय अभ्यास मैच होना है। बारिश के कारण अभी टॉस नहीं हो पाया है।

टेस्ट सीरीज से पहले हुई टी20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। उस सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द घोषित कर दिया गया था। दूसरे टी20 में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं, सीरीज के आखिरी और तीसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट से जीतने में सफल रहा था।

इस अभ्यास मैच की खास बात यह है कि इसमें बोर्ड अध्यक्ष एकादश की कमान वनडे और टी20 के उपकप्तान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। रोहित शर्मा को टेस्ट सीरीज में भी ओपनिंग की जिम्मेदारी निभानी है। यह समय उनके लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि टेस्ट टीम में अब तक वे अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं।

केएल राहुल के फ्लाप होने के कारण कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने उनसे ओपनिंग कराने का सुझाव दिया था। यदि रोहित इस भूमिका में सफल रहते हैं तो भविष्य में वे टेस्ट में भी भारतीय टीम को अपने सेवाएं देते दिखेंगे। अन्यथा टेस्ट क्रिकेट में उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है।