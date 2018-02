18 घंटे तक बंद रही BCCI की वेबसाइट, ललित मोदी की गलती पर फैंस ने बोर्ड को जमकर लताड़ा

दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने समय पर अपनी वेबसाइट के डोमेन को अपडेट नहीं कराया, जिसके कारण वेबसाइट करीब 18 घंटे तक बंद रही। यह डोमेन दो फरवरी 2006 से दो फरवरी 2019 तक वैध था। इसको अपडेट करने की तिथि हालांकि तीन फरवरी 2018 थी, लेकिन इसका नवीनीकरण समय पर नहीं कराया गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह रही कि वेबसाइट रविवार को उस वक्त ऑफलाइन हो गई, जिस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान में दूसरा वनडे मैच खेल रही थी। हालांकि सोमवार को वेबसाइट ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने इस मामले को हल कर लिया है।

बीसीसीआई ने ललित मोदी पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए साल 2010 से बैन लगा रखा है और मोदी फिलहाल लंदन में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बीसीसीआई से उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हुआ हो। बेवसाइट बंद होने के मामले में बीसीसीआई ने जानकारी दी कि इसका डोमेन अभी भी ललित मोदी के नाम पर ही है और उन्होंने इसे अपडेट करवाने के लिए समय पर भुगतान नहीं किया, जिसके कारण वेबसाइट ऑफलाइन बंद हो गई थी।

बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि ललित मोदी ने साल 2006 में बीसीसीआई के लिए करीब 100 डोमेन खरीदे थे, इसलिए बोर्ड के पास इसे बदलने का विकल्प नहीं है। अधिकारी ने कहा, ‘मोदी ने डोमेन खरीदा था। भले ही बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है, लेकिन अभी भी उनके पास ही इसका मालिकाना हक है।’ बता दें कि वेबसाइट पंजीकरण करवाने वाली रजिस्टर.काम और नेमजेट.काम ने इस डोमेन को सार्वजनिक बोली के लिये भी रखा है और उसे अब तक सात बोली मिली हैं जिनमें सबसे बड़ी बोली 270 डॉलर की है।

ललित मोदी की इस गलती के कारण पूरे बीसीसीआई को सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। क्रिकेट फैन्स ने बोर्ड पर ट्विटर पर जमकर भड़ास निलाकी। एक यूजर ने लिखा कि दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के पास अपनी साइट के डोमेन को अपडेट कराने के पैसे नहीं हैं। कुछ लोग इसे बोर्ड के लिए बेहद शर्मिंदगी वाली बात बता रहे हैं। यूएई के गल्फ न्यूज के एडिटर इन चीफ अब्दुल हामिद अहमद ने भी ट्वीट कर बीसीसीआई की आलोचना की है।

Embarrassed BCCI lets website domain expire https://t.co/0kBw8wT3ef — Abdul Hamid Ahmad (@AbdulHamidAhmad) February 5, 2018

Its hilarious that the same BCCI which has snubbed its noses at so many websites – believe me, I’ve heard some epic replies from various BCCI staff when my teammates and I haven’t been allowed into venues – can’t even make its own website a priority. Slow clap. — Jamie Alter (@jamie_alterTOI) February 5, 2018

So Lalit Modi continues to cast his shadow over BCCI. BCCI unable to renew its website domain because the passwords are with Lalit Modi — Sanjay Dixit संजय (@Sanjay_Dixit) February 4, 2018

The fact that Lalit Modi owns the BCCI website and hasnt renewed it makes me laugh like a hyena.#pwned — Fake Journalist (@DennisCricket_) February 4, 2018

The official website https://t.co/hpbVoK6lMh goes offline due to non payment of dues in time. What a joke #BCCI — Ponjit Dowarah (@ponjitAPS) February 5, 2018

So the BCCI website domain name is owned by Lalit Modi in his personal name. — Vasu (@vasudevan_k) February 5, 2018

You call yourselves Custodians of Indian Cricket… didn’t even renew the OFFICIAL website domain #ridiculous @BCCI #BCCI — Krrish (@Krishh_venkat) February 5, 2018

