भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ओपनर गौतम गंभीर इन दिनों आलोचकों के निशाने पर हैं। इसके पीछे आईपीएल में उनकी कमेंट्री है। दरअसल, गंभीर पूर्वी दिल्ली के सांसद है। कोरोनावायरस के कारण दिल्ली के हालात ठीक नहीं हैं। इस कारण अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है। प्रवासी मजदूर डर से दिल्ली छोड़कर घरों को लौट रहे हैं। इन परिस्थितियों में गंभीर का आईपीएल में कमेंट्री करना लोगों को रास नहीं आ रहा है।

दिल्ली में सोमवार (19 अप्रैल) को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। 23,686 संक्रमित पाए गए हैं। 240 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक वाले मरीजों की संख्या 21, 500 है। अब तक दिल्ली में 9.03 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 7.88 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 12,361 मरीजों की जान चली गई। 76,887 मरीज ऐसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण राजधानी के अस्पतालों में बेड की कमी है। इन्हीं कारणों से लोग सांसद गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक सांसद के लिए लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है आईपीएल में कमेंट्री करना।

WHERE IS GAUTAM GAMBHIR IN FIGHT AGAINST CORONA IN EAST DELHI

OH

HE IS AT IPL #GautamGambhir #IPL2021 #IPL2021live

— Dr Abhinav Gupta (@neuro_spine_srg) April 20, 2021