क्रिकेट का BJP कनेक्शन: अमित शाह के बेटे BCCI सचिव, हेमंत बिस्व सरमा के सहयोगी संयुक्त सचिव, भाजपा विधायक ट्रेजरर

ऐसा नहीं है कि क्रिकेट संघ पर भाजपा पदाधिकारी ही काबिज हैं। बीसीसीआई के 38 पूर्ण सदस्यों में एक तिहाई से ज्यादा पर पूर्व अधिकारियों या रसूखदार राजनेताओं के बेटे काबिज हैं।

जय शाह, देवजीत सैकिया, आशीष शेलार, अरुण धूमल।

