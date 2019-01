भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचौं की सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा है। ये सीरीज आगामी वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए काफी मानी जा रही है। हालांकि इस सीरीज के इस पहले मुकाबले में ही टीम इंडिया के सेलेक्शन को लेकर दिग्गजों ने सवाल उठाए हैं। दरअसल एक शो में टीम के आलराउंडर हार्दिक पांड्या द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके चलते टीम में रवींद्र जडेजा को मौका दिया गया है। हालांकि ये बदलाव बल्लेबाजी और गेंदबाजी को ध्यान में रखते हुए किया गया था लेकिन दिग्गजों को ये बात रास नहीं आ रही है और सोशल मीडिया पर वो कोहली के इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं।

मशहूर कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्रिकेट में ये जरूरी नहीं है कि टीम में आलराउंडर को ही मौका मिले। उन्होंने जडेजा की जगह टीम में युजवेंद्र चहल के शामिल होने की बात की है। उन्होंने कहा कि चहल का टीम में न होना भारतीय गेंदबाजी की धार को कमजोर बनाएगा।

In cricket, it’s not compulsory to play an all rounder. Chahal out for Jadeja dilutes India’s bowling which has been the main reason for its recent dominance in 50 overs cricket.#sonyliv#AusvIndia

