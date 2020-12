बिशन सिंह बेदी की ‘जिद’ के आगे दिल्ली जिला एंड क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली को ‘झुकना’ पड़ा। बेदी के दो पत्रों का जवाब नहीं देने वाले रोहन जेटली ने पिता अरुण जेटली की डीडीसीए परिसर में आदम कद प्रतिमा के अनावरण के मौके पर बिशन सिंह बेदी को ना सिर्फ दिल्ली क्रिकेट का ‘भीष्म पितामह’ बताया, बल्कि यह भी कहा कि यदि वह डांटना चाहें तो उनके कान भी खींच सकते हैं।

रोहन जेटली ने सोमवार को कहा कि बिशन सिंह बेदी से फिरोज शाह कोटला मैदान के स्टैंड से नाम हटाने की उनकी मांग वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। किसी प्रेरणादायी खिलाड़ी की बजाय प्रशासक की प्रतिमा लगाने से खफा बेदी ने डीडीसीए को विवादों और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था। साथ ही कोटला स्टैंड से अपना नाम हटाने की मांग की थी। हाल ही में डीडीसीए अध्यक्ष बने रोहन ने कहा कि अच्छा होता कि बेदी उनके दिवंगत पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बजाय निजी तौर पर इस मसले पर उनसे बात करते।

डीडीसीए ने सोमवार को प्रतिमा का अनावरण किया। रोहन ने समारोह के बाद कहा, ‘बेदी जी दिल्ली क्रिकेट के भीष्म पितामह हैं। उन्हें कोई ऐतराज था तो बातचीत के बेहतर तरीके हैं। मैं युवा हूं और मैं क्रिकेट जगत के वरिष्ठों से मार्गदर्शन की उम्मीद करता हूं। स्टैंड पर उनका नाम उनकी विरासत है, उन्हें दिया गया सम्मान है।’

उन्होंने कहा, ‘इन मसलों पर फैसला शीर्ष परिषद लेती है। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं हटा सकता। हमने डीडीसीए में इस पर बात की। हम उनसे यह मांग वापस लेने का अनुरोध करेंगे। डीडीसीए और बेदी जी का लंबा साथ रहा है।’

HM Shri @AmitShah unveils the statue of Shri Arun Jaitley on his birth anniversary at Arun Jaitley Stadium in New Delhi. pic.twitter.com/KkHA7m2Iqd

— BJP (@BJP4India) December 28, 2020