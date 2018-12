टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की बात करें तो इस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है। मौजूदा समय के महानतम खिलाड़ियों में शुमार कोहली की बल्लेबाजी की अगर बात करें तो इस खिलाड़ी जैसा कोई और क्रिकेट जगत में देखने को नहीं मिलता। कोई भी फॉर्मेट हो लेकिन विराट कोहली का अपना एक अलग अंदाज है। हालांकि इसके अलावा कप्तान कोहली मैदान में अपने व्यवहार के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके मैदान में अतिउत्साहित अंदाज के आलोचक और समर्थक दोनों ही हैं। उनके समर्थक इसे उनकी जीत और खेल के प्रति दीवानगी बताते हैं तो दूसरी तरफ उनके इस अंदाज के आलोचक इसे खेल भावना के विपरीत बताते हैं। कोहली के इस अंदाज की आलोचना में अब एक और नया नाम जुड़ गया है भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी बिशन सिंह वेदी का, जिन्होंने कोहली को लेकर सोशल मीडिया पर लताड़ लगाई है।

दरअसल टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है जहां दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कप्तान कोहली और टिम पेन के बीच मैदान पर कई बार तकरार देखने को मिली। इसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा भी हुई। अब ऐसे में बेदी ने कोहली को लेकर ट्विट करते हुए लिखा कि- मैं सोच रहा हूं कि अगर विराट कोहली हमारे समय पर खेल रहे होते और ऐसा ही व्यवहार करते तो क्या होता उनके ऊपर तो कई बार इंक्वायरी होती और कार्रवाई भी होती। इसके आगे उन्होंने कप्तान कोहली को सलाह भी दी कि अब भी वक्त है कि वो सुधर जाएं और एक सौहार्दपूर्ण क्रिकेट खेलें।

Just thinking..& chuckling to myself…had @imVkohli played in ‘our’ times..& behaved similarly..he would have ended up facing more ‘inquiry’ Committees than I ever did.!!Even so it’s never too late to be respectful to Cricket which has made him what he is today-Think it over..!

— Bishan Bedi (@BishanBedi) December 18, 2018