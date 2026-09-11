भारतीय क्रिकेट को आज दुनिया की मजबूत टीमों में गिना जाता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी कई दौर और कई दिग्गज खिलाड़ियों के योगदान से बनी है। इन्हीं खिलाड़ियों में एक महत्वपूर्ण नाम लाला अमरनाथ का है। लाला अमरनाथ ने बल्लेबाज और कप्तान के रूप में भारतीय क्रिकेट को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाई। भारत के पहले टेस्ट शतकवीर होने के साथ-साथ वह स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान भी थे। लाला अमरनाथ की कप्तानी में भारत ने पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी।

लाला अमरनाथ ने बतौर बल्लेबाज और कप्तान भारतीय क्रिकेट की बेहतरी में अपना अमूल्य योगदान दिया। लाला अमरनाथ का जन्म 11 सितंबर 1911 को पंजाब के कपूरथला हुआ था। क्रिकेट खेलने का शौक उन्हें बचपन से था। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर विकेटकीपिंग, तीनों ही विभाग में लाला अमरनाथ दक्ष थे। इसी वजह से उन्हें एक पूर्ण क्रिकेटर माना जाता है।

22 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू

लाला अमरनाथ ने महज 22 साल की उम्र में 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। लाला अमरनाथ का अंतरराष्ट्रीय करियर 19 साल लंबा रहा। वह 1952 तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान उन्होंने 24 टेस्ट मैचों की 40 पारियों में 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 878 रन बनाए। सर्वाधिक स्कोर 118 था। उन्होंने 45 विकेट भी लिए थे। एक पारी में 5 विकेट लेने की उपलब्धि उन्होंने दो बार हासिल की थी।

स्वतंत्र भारत की भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान

भारतीय क्रिकेट इतिहास के कई स्वर्णिम कीर्तिमान लाला अमरनाथ के नाम दर्ज हैं। वह स्वतंत्र भारत में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। लाला अमरनाथ की कप्तानी में हीं भारतीय टीम ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। 1952 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई पाकिस्तान टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में लाला अमरनाथ ही भारत के कप्तान थे। इस सीरीज के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

भारत के पहले टेस्ट शतकवीर

अमरनाथ ने अपना टेस्ट शतक इंग्लैंड के खिलाफ 17 दिसंबर, 1933 को शतक लगाया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से लगाया गया, यह पहला शतक है। संन्यास के बाद वह बतौर मैनेजर भी टीम इंडिया के साथ जुड़े थे। भारतीय टीम जब 1954-55 में पाकिस्तान गई थी तब लाला अमरनाथ ही टीम इंडिया के मैनेजर थे।

5 अगस्त 2000 को नई दिल्ली में ली अंतिम सांस

भारतीय क्रिकेट में लाला अमरनाथ का प्रभाव ऐसा था कि युवा खिलाड़ियों ने उस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हॉकी को छोड़ कर क्रिकेट में दिलचस्पी लेनी शुरू की थी। लाला अमरनाथ के बेटे सुरिंदर अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ भी भारतीय टीम के लिए खेले। उनके एक अन्य बेटे राजिंदर अमरनाथ भी प्रथम श्रेणी खेले। लाला अमरनाथ का निधन 88 साल की आयु में पांच अगस्त 2000 को नई दिल्ली में हुआ। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था।

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