India vs England 1st Test Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 1st Test Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live, Sony Six Live Cricket TV, Sony Ten 3 HD Live TV, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: इंग्लैंड-भारत के बीच एजबेस्टन में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मैच की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 287 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में भारत ने बगैर किसी नुकसान के 44 रन बना लिए हैं। फिलहाल क्रीज पर शइखर धवन और मुरली विजय मौजूद हैं।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और उसे 26 रन के कुल स्कोर पर एलिस्टर कुक (13) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद कीटन जेनिंग्स (42) ने जो रूट के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। रूट ने कप्तानी पारी खेलते हुए 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। उनके अलावा जॉनी बेयरस्टॉ ने 70 रन की पारी खेली। इंग्लैंड का जब चौथे विकेट गिरा, तब तक उसने 215 रन बना लिए थे लेकिन इसके बाद विकेटों का पतन शुरू हो गया। जोस बटलर (0), आदिल राशिद (13), जबकि स्टअर्ट ब्रॉड (1) जल्द चलते बने। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 4, जबकि मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए। उनके अलावा उमेश यादव-इशांत शर्मा को 1-1 सफलता हाथ लगी।

India vs England 1st Test Day 2 Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score at Sony Liv, Sony Ten 3