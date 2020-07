क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश के 10वें सीजन के आयोजन की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट इस साल दिसंबर में शुरू होगा। उस दौरान टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में रहेगी। वह टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाएगी। टी20 टूर्नामेंट और भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तारीखें टकराएंगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने 61 मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार तीन दिसंबर को एडिलेड ओवल में एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा। इसी दिन से भारत और आस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा।

बीबीएल का फाइनल अगले साल छह फरवरी को खेला जाएगा। महिला बीबीएल में 59 मैच होंगे और यह 17 अक्टूबर से 29 नवंबर तक खेला जाएगा। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के कारण गर्मियों में क्रिकेट के कार्यक्रम में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ सकता है लेकिन आज की घोषणा 61 मैचों के कार्यक्रम की पुष्टि करती है।’’ पिछली बार सिडनी सिक्सर्स की टीम चैंपियन बनी थी।

