पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टी20 टूर्नामेंट बिग बैश लीग (Big Bash League) 2019-20 में हिस्सा ले रहे हैं। वे ग्लेन मैक्सवेल की अगुआई में मेलबर्न स्टार्स की ओर से खेल रहे हैं। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के रिले मेरेडिथ (Riley Meredith) के साथ शीर्ष पर हैं। मेरेडिथ ने 3 मैच में 63 रन देकर 7 विकेट लिए हैं, जबकि हैरिस 2 मैच में 47 रन खर्च कर ही 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

गुरुवार को मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर के बीच मुकाबला था। यह मैच सिडनी के सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम पर खेला गया। इस मैच में मेलबर्न स्टार्स ने 3 विकेट से जीत हासिल की। उसकी इस जीत में हैरिस ने भी अहम भूमिका निभाई। हैरिस ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने सिडनी थंडर के कप्तान कॉलिन फर्ग्युसन, एलेक्स रोस और डेनियल सैम्स को पवेलियन की राह दिखाई। एलेक्स और डेनियल दोनों को उन्होंने बोल्ड किया।

इतनी शानदार गेंदबाजी के बावजूद हैरिस सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। इसके पीछे कारण है विकेट लेने के बाद उनकी ओर से किया गया इशारा। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। मैच में शतक जड़ने या विकेट लेने पर खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाते दिखते हैं। लेकिन हैरिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डेनियल सैम्स का विकेट लेने के बाद उनकी ओर देखते हुए ‘गला-काटने’ जैसा इशारा किया। अब उनके इस तरह इशारा करने पर बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। खरी-खोटी सुना रहे हैं।

This is unnatural and barbarians type celebration. From Where this fellow learned..?

Pakistan’s Haris Rauf’s throat-cutting celebration sparks controversy during the KFC BBL match in Australia. pic.twitter.com/t0aUqlifre

— KY (@KyYadhu) January 2, 2020