बिग बैश लीग ( Big Bash League 2020-21) के चौथे मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स ने पर्थ स्कॉचर्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मेलबर्न रेनेगेड्स ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की। वहीं, पर्थ स्कॉचर्स को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न की इस जीत के हीरो जोस लेलोर, केन रिचर्डसन और शॉन मार्श रहे। जोश लेलोर और रिचर्डसन ने घातक गेंदबाजी करते हुएल 3-3 विकेट लिए। वहीं, मार्श ने शानदार अर्धशतक लगाया।

मैच में टॉस जीतकर पर्थ के कप्तान एश्टन टर्नर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। टीम ने 19.1 ओवर में 10 विकेट पर 130 रन बनाए। एरॉन हार्डी ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। उनके अलावा टर्नर ने 24, मिशेल मार्श ने 17, एंड्रयू टाय ने 15 और जोए क्लार्क ने 10 रनों का योगदान दिया। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका। कॉलिन मुनरो तो खाता भी नहीं खोल सके। मेलबर्न के लिए रिचर्डसन ने 3.1 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके। लेलोर ने 4 ओवर में 30 रन दिए और तीन बल्लेबाजों को आउट किया।

Make that three wickets for Josh Lalor! #BBL10 live: https://t.co/pK6ifLpOit pic.twitter.com/BPTaU9v4CX

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 12, 2020