बिग बैश लीग (Big Bash League 2020-21) के छठे मैच में सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न रेनेगेड्स को 145 रनों से हरा दिया। बिग बैश के इतिहास में रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। सिडनी सिक्सर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में एरॉन फिंच की कप्तानी वाली मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम 10.4 ओवर में 60 रनों पर सिमट गई। मैच में 95 रनों की पारी खेलने वाले जोश फिलिप को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया।

मैच में टॉस जीतकर मेलबर्न ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सिडनी की टीम को पहला झटका दूसरे ओवर में ही लगा। जैक एडवर्ड्स एक रन बनाकर पीटर हैटजोग्लू का शिकार बन गए। जेम्स विंस 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 16 की पारी में 3 चौके लगाए। विंस को केम रिचर्डसन ने सैम हार्पर के हाथों कैच कराया। इसके बाद फिलिप ने कप्तान डेनियल ह्यूज के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी की।

