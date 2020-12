बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 19वें मैच में सिडनी थंडर ने मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 75 रन से बड़ी जीत हासिल की। मेलबर्न स्टार्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि, उसका यह फैसला तब गलत साबित हुआ, जबकि सिडनी थंडर के बल्लेबाजों खासकर ओपनर एलेक्स हेल्स और कप्तान कॉलिन फर्ग्युसन ने उसके गेंदबाजी की जमकर धुनाई की।

इंग्लैंड के क्रिकेटर हेल्स ने 21 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के की मदद से 29 गेंद में 71 रन की पारी खेली। कॉनिल फर्ग्युसन ने 5 चौके और एक छक्के की मदद से 33 गेंद में 51 रन बनाए। इन दोनों की शानदार पारियों के दम पर सिडनी थंडर ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 219 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्ऩ स्टार्स की टीम 19.5 ओवर में 144 रन पर ऑलआउट हो गई।

ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच में चौके-छक्कों की बारिश हुई। दोनों टीमों की ओर से 29 चौके और 19 छक्के लगे। सिडनी थंडर के ऑलराउंडर क्रिस ग्रीन ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया। पहले उन्होंने 4 गेंद में 12 रन ठोक दिए। इसके बाद गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटक लिए। ग्रीन ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई।

मेलबर्न स्टार्स की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। मार्कस स्टोइनिस हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 4 चौके और एक छक्के की मदद से 15 गेंद में 27 रन बनाए। निचले क्रम में बेन डंक ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली। डंक ने 9 गेंद में 3 छक्के की मदद से 21 रन बनाए। गेंदबाज एडम जम्पा ने भी मेलबर्न स्टार्स को जिताने की काफी कोशिश की। उन्होंने 21 गेंद में 23 रन बनाए। इस दौरान 2 चौके और एक छक्का भी लगाया।

Alex Hales hits the roof at Manuka Oval to bring up the fastest fifty in Sydney Thunder history!#BBL10 | @BKTtires pic.twitter.com/2wZjkLxY76

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 29, 2020