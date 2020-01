Big Bash League: ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टी20 टूर्नामेंट बिग बैश लीग (Big Bash League) 2019-20 में मंगलवार यानी 21 जनवरी 2020 की रात बड़ा हादसा हो गया। टूर्नामेंट का 47वां मैच मेलबर्न के डॉकलैंड्स स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच खेला गया। मेलबर्न रेनेगेड्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। होबार्ट हरिकेन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 190 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की शुरुआत खराब रही। दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर उसके ओपनर मार्कस हैरिस आउट हो गए। उनकी जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज सैम हार्पर खेलने आए। ऑस्ट्रेलिया के सैम हार्पर 5 गेंद पर 6 रन ही बना पाए थे, कि वे हादसे का शिकार हो गए।

मेलबर्न रेनेगेड्स की पारी का चौथा ओवर नाथन एलिस ने फेंका। सैम हार्पर ने इस ओवर की चौथी गेंद का सामना किया। उन्होंने इस गेंद को मिड-ऑफ की ओर खेला और रन लेने की दौड़ पड़े। दूसरी ओर वहां खडे़ फील्डर मैथ्यू वडे भी चौंकन्ना थे, उन्होंने गेंदबाज एलिस की ओर सीधा थ्रो फेंका। इस बीच एलिस और हार्पर एक ही सीध में आ गए। हार्पर ने सोचा कि कहीं गेंद सीधा विकेट पर न लग जाए इस चक्कर में उन्होंने एलिस की ओर से छलांग लगाते हुए क्रीज पर पहुंचने की कोशिश की।

हार्पर क्रीज पर तो पहुंच गए, लेकिन अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाए और उनका सिर जमीन से टकरा गया। वे जमीन पर ही लेट गए। हार्पर को घायल होता देख मेलबर्न रेनेगेड्स के फिजियो तुरंत मैदान की ओर दौड़े। हार्पर ने बताया कि उनके सिर में दाईं ओर दर्द हो रहा है। इस पर फिजियो ने डॉक्टर से सलाह मशविरा करने के बाद हार्पर को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद हार्पर को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Nasty collision in the middle between Sam Harper and Nathan Ellis. Play has stopped while the docs take a look at Harper #BBL09 pic.twitter.com/yDARqnMtRl

— KFC Big Bash League (@BBL) January 21, 2020