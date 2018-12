VIDEO: बाउंड्री जड़ने की कोशिश में बल्लेबाज ने खेला ऐसा शॉट, बैट के हो गए टुकड़े

ब्रिस्बेन हीट और हॉबर्ट हरिकेंस के बीच क्वींसलैंड में (बिग बैश लीग) BBL-2018-19 का पांचवें मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने फैंस को चौंका दिया। दरअसल हुआ यूं, कि मार्क स्टेकेटी हरिकेंस की पारी का 19वां ओवर डाल रहे थे। तीसरी गेंद पर जोहान बोथा ने बाउंड्री की कोशिश में शॉट खेला। गेंद बल्ले के निचले किनारे से लगी और बैट के दो टुकड़े हो गए।

ये बोथा की मैच में पहली गेंद थी और इकलौती भी। बोथा ने सिंगल लिया। इसके बाद उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। हालांकि बल्ला टूटने के बाद उन्होंने तुरंत इसे रिप्लेस कर दिया।

