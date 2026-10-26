दुनिया के कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल करियर में पहली गेंद पर ही विकेट लेते हुए शुरुआत की। इस लिस्ट में अगर भारतीयों की बात करें तो सिर्फ 6 खिलाड़ी ही आज तक ऐसा कर पाए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद पर विकेट झटका है। इस लिस्ट में वह खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने डेब्यू मैच और अपने इंटरनेशनल करियर में गेंदबाजी करते हुए किसी भी फॉर्मेट में पहली गेंद पर विकेट झटके।

इस लिस्ट में दिग्गज विराट कोहली का भी नाम शामिल है। विराट अमूमन अपने बैटिंग रिकॉर्ड के लिए चर्चा में रहते हैं, मगर गेंदबाजों की इस लिस्ट में भी भारतीय रन मशीन विराट कोहली का नाम शामिल है। विराट के अलावा भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में हाल ही में लौटे भुवनेश्वर कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

एक भारतीय महिला क्रिकेटर भी लिस्ट में शामिल

भुवी ने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करते हुए मोहम्मद हफीज का स्टंप उड़ाया था। इस लिस्ट में 6 भारतीय पुरुष क्रिकेटरों के अलावा एक महिला क्रिकेटर का नाम भी शामिल है। निकी प्रसाद ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर की पहली गेंद पर ही विकेट झटका था।

इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय

खिलाड़ी का नाम प्रारूप वर्ष विवरण नीलेश कुलकर्णी टेस्ट अगस्त 1997 श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर मारवन अटापट्टू का विकेट लिया। अजीत अगरकर टी20 इंटरनेशनल दिसंबर 2006 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टी20 मैच की पहली गेंद पर हर्शल गिब्स को आउट किया। प्रज्ञान ओझा टी20 इंटरनेशनल जून 2009 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली ही गेंद पर शाकिब अल हसन को स्टंप कराया। विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल अगस्त 2011 इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में अपने करियर में पहली बार गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर केविन पीटरसन का विकेट लिया। भुवनेश्वर कुमार वनडे इंटरनेशनल दिसंबर 2012 पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर मोहम्मद हफीज को क्लीन बोल्ड किया। निकी प्रसाद महिला टी20 इंटरनेशनल अक्टूबर 2026 जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में अपने करियर की पहली गेंद पर विकेट चटकाया।

रोहित-शुभमन ओपनर, कोहली-राहुल भी शामिल, 6 बार की चैंपियन टीम का एक भी खिलाड़ी नहीं; पुजारा ने चुनी ODI की बेस्ट प्लेइंग 11

चेतेश्वर पुजारा ने वनडे के एक्टिव खिलाड़ियों की बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने रोहित, विराट, शुभमन समेत सबसे ज्यादा 6 भारतीयों को इस टीम में शामिल किया है। खास बात यह है कि 6 बार की वनडे विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया का एक भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





