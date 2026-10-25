भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर यानी सोमवार को वेलिंगटन में खेलना है। इस सीरीज के पहले दो मैच जीत चुकी टीम इंडिया की नजर जीत की हैट्रिक पर होगी और भारत अगर इस मैच को जीत लेता है तो 3-0 की अपराजेय बढ़त के साथ टी20 सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। अब सवाल ये है कि टीम इंडिया तीसरे मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव करेगी या नहीं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में इशान किशन इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला था। अब अगर तीसरे मैच में इशान की वापसी होती है तो वैभव सीधे तौर पर प्लेइंग इलेवन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इशान की वापसी नहीं होती है तो वैभव तीसरे मैच में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि वैभव दूसरे मैच में चल नहीं पाए थे और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे।

भुवी की जगह मयंक को मिल सकता है मौका

अब जरा बात तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की करते हैं जो पहले दो मैचों में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं और इस बात की संभावना है कि उन्हें तीसरे मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया जाए। भुवी ने कीवी टीम के खिलाफ पहले मैच में 49 रन दिए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था जबकि दूसरे मैच में 50 रन दिए थे और एक विकेट लिया था। यानी भुवी ने दो मैचों में 99 रन दिए हैं। अगर भुवी तीसरे मैच में नहीं खेलते हैं तो मयंक यादव की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है।

मयंक को दूसरे मैच में मौका नहीं मिला था और उनकी जगह प्रिंस यादव खेले थे तो वहीं मयंक ने पहला मैच खेला था जिसमें उन्होंने 40 रन देकर एक सफलता हासिल की थी। मयंक कम से कम भुवी से ज्यादा प्रभावी रहे थे। भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी का बने रहना तय है। हालांकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को आराम देकर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि टीम मैनेजेंट 8 नंबर तक बल्लेबाजी चाहता है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)