जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भुवनेश्वर कुमार को जब भारतीय टी20 टीम में जगह मिली तब ऐसा लगा कि चलो टीम में कोई ऐसा सीनियर गेंदबाज है जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जमकर खबर लेगा। भुवी की काबिलियत है कि वो गेंद को बेहतरीन तरीके से स्विंग करवाते हैं और न्यूजीलैंड की पिच को देखते हुए उम्मीद थी कि वो खूब विकेट लेंगे, लेकिन हो गया इसका उल्टा। कीवी बल्लेबाजों ने ही भुवी की जमकर खबर ले ली और पिछले तीन मैचों में वो पूरी तरह से असरहीन नजर आए।

भुवी इस वक्त भारतीय टी20 टीम के सबसे सीनियर और अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन वो खुद को ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के कहर से बचा पाने में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। भुवी की भारतीय टीम में 4 साल के बाद तब वापसी हुई थी जब उन्होंने आईपीएल के पिछले दो सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी चमक जैसे फीकी सी पड़ गई है। पिछले 3 मैचों में वो शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो बल्लेबाजों को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं।

भुवी को 3 मैचों में मिला है सिर्फ एक विकेट

भुवी ने कीवी टीम के खिलाफ अब तक 3 टी20 मैच इस दौरे पर खेले हैं, लेकिन वो असरदार तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। पिछले 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ एक ही विकेट लिया है। इन 3 मैचों में उन्होंने 72 गेंदें फेंकी हैं और इस पर कुल 139 रन दिए हैं। भुवी का इन मैचों में औसत 139.00 का रहा है जबकि उनका इकॉनामी रेट 11.58 का रहा है जबकि स्ट्राइक रेट 72.00 रहा है। पहले 3 मैचों में उनकी बेस्ट गेंदबाजी 50 रन देकर एक विकेट रहा है।

भुवी ने कीवी टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में क्राइस्टचर्च में 4 ओवर में 49 रन दिए थे और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था। वहीं दूसरे मैच में लगा कि वो वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो गया और 4 ओवर में उन्होंने 50 रन लुटा दिए, हालांकि उन्हें एक सफलता इस मैच में जरूर मिली। इसके बाद तीसरा मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया, लेकिन इस मैच में भी उनकी कहानी बदली नहीं और उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पैल में 40 रन दिए और एक भी विकेट ले पाने में सफल नहीं हुए।

संजू सैमसन टॉप-2 से बाहर, रोहित नंबर 1, इशान, अभिषेक लिस्ट में; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय ओपनर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 124 पारियों में कुल 184 छक्के लगाए थे जबकि इस लिस्ट में स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)