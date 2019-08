भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। बल्लेबाजी में जहां कप्तान कोहली ने शानदार शतक जड़ा तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी में अपना लोहा मनवाया और 4 विकेट झटककर विंडीज की कमर तोड़ दी। इस शानदार जीत के बाद जहां विराट कोहली ने भुवी की जमकर तारीफ करते हुए उनकी तस्वीर अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर की तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि आखिर विराट के लिए ये शतक क्यों बहुत जरूरी था। इस मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजे गए।

इस मुकाबले में जीत के बाद भुवी ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये सेंचुरी विराट के लिए काफी अहम थी। उन्होंने कहा ‘विराट का भाव देखकर आप समझत होंगे कि उन्हें इस शतक की कितनी जरूरत थी, इसलिए नहीं कि वो फॉर्म में नहीं थे बल्कि वो 70 और 80 रन बनाकर आउट हो जा रहे थे। वो हमेशा बड़े स्कोर बनाने के लिए जाने जाते हैं।’ कोहली विश्व कप में भी शतक नहीं लगा पाए थे और वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार पारी खेलकर उन्होंने पांच महीने से चले आ रहे वनडे क्रिकेट में अपने शतक के सूखे को खत्म किया।

Top win and top bowling from this guy pic.twitter.com/TX5FkhpTCX

— Virat Kohli (@imVkohli) August 12, 2019