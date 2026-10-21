भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में चार साल बाद टीम इंडिया में लौटने वाले भुवनेश्वर कुमार का भी जलवा देखने को मिलेगा। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर हैं। वहीं भुवनेश्वर इस लिस्ट के टॉप 5 में भी नहीं हैं और कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल भी उनसे इस मामले में आगे हैं।

भारत के मौजूदा टी20 स्क्वाड के सबसे सीनियर गेंदबाजों में से एक अर्शदीप सिंह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में 15 मैच खेलते हुए 20 विकेट झटके हैं। वहीं अर्शदीप ने 17 विकेट कीवी टीम के खिलाफ 10 मुकाबलों में लिए हैं। जबकि अक्षर पटेल 8 मैचों में 13 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं। मौजूदा स्क्वाड में शामिल कुलदीप यादव भी इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार सातवें पर हैं।

अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए भी भारतीय गेंदबाजी क्रम का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले भारतीयों की लिस्ट में नंबर 10 पर शिवम दुबे का नाम आता है। दुबे भी मौजूदा टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। यानी इस लिस्ट के 10 में से पांच गेंदबाज ऐसे हैं, जो आगामी सीरीज में भी जलवा दिखा सकते हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारियां ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी SR 4 विकेट 5 विकेट जसप्रीत बुमराह 15 15 57.0 1 389 20 4/15 19.45 6.82 17.1 1 0 अर्शदीप सिंह 10 10 36.0 0 340 17 5/51 20.00 9.44 12.7 1 1 हार्दिक पंड्या 19 16 43.0 0 387 14 4/16 27.64 9.00 18.4 1 0 अक्षर पटेल 8 8 28.3 0 227 13 3/9 17.46 7.96 13.1 0 0 युजवेंद्र चहल 14 14 51.0 1 400 11 2/26 36.36 7.84 27.8 0 0 कुलदीप यादव 8 8 25.0 0 191 9 2/26 21.22 7.64 16.6 0 0 भुवनेश्वर कुमार 11 11 38.0 0 305 9 2/24 33.88 8.02 25.3 0 0 मोहम्मद सिराज 4 4 16.0 0 133 8 4/17 16.62 8.31 12.0 1 0 शार्दुल ठाकुर 6 6 17.3 0 174 8 2/21 21.75 9.94 13.1 0 0 शिवम दुबे 11 8 15.0 0 161 5 2/28 32.20 10.73 18.0 0 0

सूर्यकुमार यादव नंबर 1, अभिषेक-कोहली से आगे इशान, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने वाली है। इससे पहले अगर कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन इस फॉर्मेट में बनाने वाले भारतीयों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव नंबर 1 हैं। वहीं इशान किशन इस लिस्ट में विराट कोहली और अभिषेक शर्मा से आगे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





