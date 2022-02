अपनी पड़ोसन को ही दिल दे बैठे थे भुवनेश्वर कुमार, पत्नी ने हैक कर लिया था भारतीय गेंदबाज का फेसबुक अकाउंट

Bhuvneshwar Kumar Love Story With Later Wife And Earlier Neighbor: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पड़ोसी नुपुर नागर को दिल दे दिया था। वहीं शादी के बाद एक बार पत्नी ने भारतीय क्रिकेटर का फेसबुक अकाउंट भी हैक कर लिया था।

भुवनेश्वर कुमार और नुपुर नागर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, पड़ोसी होने के साथ-साथ दोनों के पिता भी पुलिस से रिटायर्ड थे (सोर्स- इंस्टाग्राम Bhuvneshwar Kumar)

