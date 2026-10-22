भारतीय टीम में चार साल बाद भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई और आते ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भुवी अब टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले (यानी पहले 6 ओवर में) में सबसे ज्यादा डॉट बॉल (खाली गेंद) फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे मुकाबले में उन्होंने कीवी दिग्गज टिम साउदी को पछाड़ा और नंबर 1 गेंदबाज बने।

भुवनेश्वर कुमार ने पहले टी20 मुकाबले में पावरप्ले में दो डॉट बॉल फेंकी और टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा। भुवी अब पावरप्ले में सबसे ज्यादा 680 डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हालांकि, भुवी की वापसी रनों और विकेटों के लिहाज से फीकी साबित हुई। उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए और एक भी विकेट उन्हें नहीं मिला। यह टी20 इंटरनेशनल में उनका दूसरा सबसे महंगा स्पेल है।

टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज

रैंक गेंदबाज टीम डॉट गेंदें (पावरप्ले में) 1 भुवनेश्वर कुमार भारत 680 2 टिम साउथी न्यूजीलैंड 679 3 रिचर्ड नगारवा जिम्बाब्वे 674 4 शाहीन अफरीदी पाकिस्तान 625 5 ब्लेसिंग मुजारबानी जिम्बाब्वे 614 6 अर्शदीप सिंह भारत 576 7 जसप्रीत बुमराह भारत 569

भुवनेश्वर कुमार के T20I में सबसे महंगे स्पेल

0/52 : बनाम ऑस्ट्रेलिया (मोहाली, 2022)

बनाम ऑस्ट्रेलिया (मोहाली, 2022) 0/49 : बनाम न्यूजीलैंड (क्राइस्टचर्च, 2026)*

बनाम न्यूजीलैंड (क्राइस्टचर्च, 2026)* 1/47 : बनाम न्यूजीलैंड (वेलिंगटन, 2019)

बनाम न्यूजीलैंड (वेलिंगटन, 2019) 1/46 : बनाम न्यूजीलैंड (अहमदाबाद, 2012)

बनाम न्यूजीलैंड (अहमदाबाद, 2012) 1/46 : बनाम न्यूजीलैंड (डबलिन, 2022)

भारत के सामने 226 रन का लक्ष्य

न्यूजीलैंड ने पहले खेलेत हुए 225 रन बनाए और भारत के सामने 226 रन का लक्ष्य रखा। ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंद पर नाबाद 82 रन बनाए। न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ यह संयुक्त रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। वहीं न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भी यह होम टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारतीय गेंदबाज महंगे साबित हुए। भुवी 4 ओवर के स्पेल में एक भी विकेट नहीं ले पाए।

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार को लगी चोट, कलाई पकड़कर दर्द से कराहते दिखे

IND vs NZ 1st T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भुवनेश्वर कुमार को फॉलो थ्रू में चोट लग गई। बेवन जैकब्स के छक्के के दौरान उनकी कलाई पर गेंद लगी। दर्द से परेशान भुवनेश्वर का फिजियो ने उपचार किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





