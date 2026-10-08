36 साल की उम्र आमतौर पर क्रिकेटर्स के ढलते करियर की ओर इशारा करती है। वहीं जब बात तेज गेंदबाजों की होती है तो 37, 38 की उम्र तक रिटायरमेंट लेना आम बात होती है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार ने 36 साल 243 दिन की उम्र में टीम इंडिया में वापसी की है। भुवी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 22 नवंबर 2022 को खेला था। अब 6 अक्टूबर 2026 को तकरीबन 4 साल बाद उनका टीम इंडिया में फिर से चयन हुआ है। इस खिलाड़ी का करियर बेहतरीन रहा था और 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच से ही उन्होंने छाप छोड़ दी थी।

भुवनेश्वर कुमार 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के दौरे पर कीवी टीम के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में नजर आएंगे। एक तरफ चर्चा भुवी की वापसी की हो रही है। वहीं जानते हैं भुवनेश्वर के करियर के उस इंटरनेशनल डेब्यू मैच की जहां उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खूब छकाया था। भुवी ने 25 दिसंबर 2012 को अपना इंटरनेशनल डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट से किया था। उस मुकाबले में ही उनकी स्विंग का जादू देख पाकिस्तानी बल्लेबाज हैरान हो गए थे।

4 ओवर, 9 रन, 3 विकेट…

भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 2.25 की इकॉनमी से सिर्फ 9 रन दिए थे और तीन विकेट उनके नाम दर्ज हुए थे। नासिर जमशेद और उमर अकमल का स्टंप उखाड़ने वाली उनकी स्विंग करती हुई गेंदें पहले मैच से ही चर्चा का विषय बनी थीं। फिर इसी सीरीज में पाकिस्तान के तत्कालीन कप्तान मोहम्मद हफीज का बोल्ड और भुवनेश्वर की अंदर आती इन स्विंगिंग डिलीवरी की खूब चर्चा हुई थी।

भारतीय टीम के लिए भुवनेश्वर का डेब्यू व्यक्तिगत तौर पर यादगार था, लेकिन टीम इंडिया इस मैच में पाकिस्तान को मात नहीं दे पाई थी। पाकिस्तान की टीम ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया था। इस मैच में क्या हुआ था वह विस्तार से जानते हैं:-

भारत के 7 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया भुवनेश्वर कुमार का यह डेब्यू बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। पाकिस्तान की टीम का वह आखिरी भारत दौरा था। उसके बाद से दोनों टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज भी नहीं खेली गई हैं। यह सीरीज का पहला मैच था और भारतीय टीम एमएस धोनी की कप्तानी में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी।

गौतम गंभीर (43) ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। वहीं उनके साथी ओपनर अजिंक्य रहाणे ने भी 42 रनों की पारी खेली थी। 11वें ओवर में 77 रन पर भारत का पहला विकेट गिरा था। इसके बाद 20 ओवर तक भारतीय टीम ने 9 विकेट गंवा दिए और सिर्फ 133 रन ही बना पाई। विराट कोहली (9), युवराज सिंह (10) और रोहित शर्मा (2) समेत सभी प्रमुख बल्लेबाजों ने निराश किया था। सात खिलाड़ी तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे।

पाकिस्तान की खराब शुरुआत, हफीज-मलिक ने दिलाई जीत

पाकिस्तान की इस मुकाबले में शुरुआत अच्छी नहीं थी और भुवनेश्वर कुमार की स्विंग के आगे टॉप ऑर्डर नतमस्तक हो गया था। 12 रन पर पाकिस्तान के प्रमुख तीन विकेट नाशिर जमशेद (2), अहमद शहजाद (5) और उमर अकमल (0) पवेलियन लौट गए थे। तीनों विकेट डेब्यूटेंट भुवनेश्वर कुमार ने झटके थे।

मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक ने इसके बाद पारी को संभाला और 106 रन की साझेदारी करते हुए मैच भारत की पकड़ से दूर कर दिया था। कप्तान हफीज ने 61 और मलिक ने नाबाद 57 रन बनाए थे। इस तरह पाकिस्तान ने 134 रन का लक्ष्य 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था। मैच भारत जरूर हारा था लेकिन दिन डेब्यूटेंट 21 साल के भुवनेश्वर कुमार ने जीता था।

भुवनेश्वर कुमार के पिछले इंटरनेशनल मैच की कहानी

भुवनेश्वर कुमार ने अपना आखिरी यानी पिछला इंटरनेशनल मैच भी न्यूजीलैंड की सरजमीं पर कीवी टीम के खिलाफ ही खेला था। वह नीली जर्सी में आखिरी बार 22 नवंबर 2022 को नेपियर में नजर आए थे। यह मुकाबला बारिश से प्रभावित था और टाई रहा था। भुवनेश्वर कुमार ने उस मैच में 4 ओवर में 35 रन दिए थे और एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। उस दौरान भुवी का प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में था।

अब चार साल बाद भुवनेश्वर कुमार वापसी के लिए तैयार हैं। आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 28 विकेट लेते हुए आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाने में उनका खास योगदान रहा था। उसके बाद से ही उनको लगातार टीम इंडिया में लाने की चर्चा थी। अब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की छुट्टी के बाद भुवी की वापसी हो चुकी है। अब आगामी न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में सभी की नजरें उनके ऊपर होंगी।

भुवनेश्वर कुमार के करियर रिकॉर्ड पर एक नजर (गेंदबाजी)

प्रारूप मैच पारी गेंदें रन विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैच का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट 10 विकेट Test 21 37 3,348 1,644 63 6/82 8/96 26.09 2.94 53.1 3 4 0 ODI 121 120 5,847 4,951 141 5/42 5/42 35.11 5.08 41.4 4 1 0 T20I 87 86 1,791 2,079 90 5/4 5/4 23.10 6.96 19.9 3 2 0 T20s 332 331 7,203 8,866 363 5/4 5/4 24.42 7.38 19.8 6 5 0 IPLS 206 206 4,600 5,913 226 5/19 5/19 26.16 7.71 20.3 3 2 0

अय्यर कप्तान, भुवनेश्वर की वापसी, बुमराह बाहर; वैभव, संजू, अभिषेक टीम में: न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड

भारत का आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में सबसे बड़ी बात है कि भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है। भुवी 4 साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







