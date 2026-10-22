न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में क्राइस्टचर्च में भारत ने कीवी टीम के खिलाफ टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में भुवनेश्वर कुमार को भी शामिल किया गया जो 4 साल के बाद भारत के लिए खेलेंगे।

कीवी टीम के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन में नितीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव को भी मौका दिया गया जो वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान कुछ मैचों में नहीं खेले थे। भारत की प्लेइंग इलेवन में ऑलराउंडर के रूप में तीन खिलाड़ियों नितीश रेड्डी, नमन धीर और अक्षर पटेल को शामिल किया गया जबकि टीम में तीन तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया जिसमें भुवी, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव शामिल थे।

भारतीय प्लेइंग इलेवन में 3 आलरांडर को किया गया शामिल

वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 मैच में अर्शदीप सिंह चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वो फिट हैं और भुवी का साथ निभाएंगे। भारत की शीर्ष बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया और टीम में ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा व संजू सैमसन मौजूद हैं। वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं किया गया जिन्हें लेकर श्रेयस पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें और मौके मिलेंगे।

क्राइस्टचर्च की पिच को देखते हुए भारत ने टीम में स्पिनर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया जबकि बल्लेबाजी में मध्यक्रम में इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी और नमन धीर खेलते हुए नजर आएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 में खेलने वाले शिवम दुबे को पहले मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है तो वहीं स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती भी भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।

इशान किशन नंबर 1, अभिषेक हैं रिजवान से आगे; T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 177 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 122 चौके जबकि 55 छक्के शामिल हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 174 बाउंड्रीज लगाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)