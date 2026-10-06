भारत का आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में सबसे बड़ी बात है कि भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है। भुवी ने नवंबर 2022 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेला था और यही उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था। अब तकरीबन चार साल बाद वह टीम में लौटे हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह को इस टीम में जगह नहीं मिली है।

वरुण चक्रवर्ती भी टी20 टीम में लौटे हैं। नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव को इस दौरे के लिए भी टीम में चुना गया है। यह तीनों खिलाड़ी मौजूदा वेस्टइंडीज सीरीज में भी शामिल हैं। रवि बिश्नोई को बाहर किया गया है। हार्दिक पंड्या और हर्षित राणा की वापसी नहीं हुई है। नितीश कुमार रेड्डी पर फिर से सभी की नजरें होंगी।

न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 22 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्च (दोपहर 12.30 बजे IST)

22 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्च (दोपहर 12.30 बजे IST) दूसरा टी20: 24 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्चा (दोपहर 12.30 बजे IST)

24 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्चा (दोपहर 12.30 बजे IST) तीसरा टी20: 27 अक्टूबर 2026, वेलिंगटन (दोपहर 12.30 बजे IST)

27 अक्टूबर 2026, वेलिंगटन (दोपहर 12.30 बजे IST) चौथा टी20: 30 अक्टूबर 2026, ऑकलैंड (दोपहर 12.30 बजे IST)

30 अक्टूबर 2026, ऑकलैंड (दोपहर 12.30 बजे IST) पांचवां टी20: 1 नवंबर 2026, हैमिल्टन (दोपहर 12.30 बजे IST)

भुवनेश्वर कुमार का कैसा रहा रिकॉर्ड?

भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद से वह टीम इंडिया से दूर थे। आईपीएल में पिछले चार सीजन उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। खासतौर से आरसीबी के लिए पिछले सीजन 16 मैच में 28 विकेट लेकर टीम को चैंपियन बनाने में उन्होंने अहम योगदान दिया था। उसके बाद से लगातार उन्हें टीम में लाने की चर्चा हो रही थी।

🚨 Announcement 🚨#TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝



Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌



More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO#NZvIND pic.twitter.com/btbXlQ0nQD — BCCI (@BCCI) October 6, 2026

भुवी के करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 87 टी20 इंटरनेशनल खेलते हुए 90 विकेट झटके हैं। वहीं ओवरऑल टी20 में उनके नाम 332 मैच खेलते हुए 363 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल में भुवी ने 206 मैचों में 226 विकेट लिए हैं।

IND vs WI: नमन धीर का शानदार डेब्यू, प्रज्ञान ओझा-अक्षर पटेल के क्लब में शामिल; भारत के सामने 172 का लक्ष्य

भारत को पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया। मेहमान टीम 19.1 ओवर में 171 रन पर ऑलआउट हुई। डेब्यूटेंट नमन धीर ने 31 रन देकर तीन विकेट झटके। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





