तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा है कि उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करने में परिवार ने मदद की। 36 साल के भुवनेश्वर ने भारत का आखिरी बार 2022 में प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा कि घर पर खेल के बारे में कोई चर्चा न होने से यह पक्का हुआ कि उन्हें कोई पछतावा न हो।

भुवनेश्वर कुमार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पॉडकास्ट पर कहा, ‘मैं खुश हूं और इसका क्रेडिट मैं अपने परिवार को देता हूं। घर पर, हम कभी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते। हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि मैं भारतीय टीम में वापस आऊंगा या नहीं, मुझे क्यों नहीं चुना गया, या क्या गलत हुआ। इसका बहुत बड़ा रोल था और कोई अफसोस नहीं है। जब आप किसी टीम के कोर मेंबर होते हैं, तो हर कोई कहता है कि टीम सबसे पहले आती है, लेकिन जब आप टीम में नहीं होते तो जाहिर है आपको लगता है शायद मुझे अभी भी वहां होना चाहिए था।’

बदलाव खेल का हिस्सा

भुवनेश्वर कुमार ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि बदलाव खेल का हिस्सा हैं। मैं समझता हूं कि पीढ़ियां बदलती हैं। मैं ऐसा अनुभव करने वाला पहला खिलाड़ी नहीं हूं और निश्चित रूप से मैं आखिरी भी नहीं होऊंगा। यह खेल का हिस्सा है। परिवार एक बड़ी भूमिका निभाता है। मैं जहां हूं, वहीं खुश हूं। मैं पहले भी इंडिया के लिए खेल चुका हूं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मुझे अभी हासिल करना है। अगर मुझे एक और मौका मिलता है, तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं खेल चुका हूं।’

मैं अभी भी आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूं

भुवनेश्वर कुमार ने कहा, ‘मैं अब जो कुछ भी कर रहा हूं, वह खेल के लिए मेरे प्यार की वजह से है। मुझे पता है कि मुझे अनुशासन में रहना होगा। मैं घरेलू क्रिकेट खेलता हूं, मैं यूपीटी20 लीग खेलता हूं। मैं इतना खेलता हूं कि टच में रहूं। साथ ही खुद को रिकवर होने और रिफ्रेश रहने के लिए काफी ब्रेक भी दूं। मैं अभी भी आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूं क्योंकि मुझे यह खेल पसंद है। जब आप युवा होते हैं और भारत के लिए खेलते हैं, तो आप कहते हैं कि आपको यह खेल पसंद है, लेकिन अब जाकर मुझे असल में ‘कंट्रोल करने लायक चीजों को कंट्रोल करो’, ‘ज्यादा मत सोचो’ और ‘गेम के पैशन के लिए खेलो’ जैसी बातें समझ में आईं। मैं सच में इन चीजों को महसूस कर सकता हूं।’

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ें।