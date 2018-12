भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच एक तरफ रोमांचक जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ फैंस के लिए भी ये मुकाबला काफी मनोरंजक रहा है। वैसे भी फैंस अपनी फेवरेट टीम और खिलाड़ियों को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लेकिन अगर बात भारतीय फैंस की हो तो फिर इनका एक अलग ही अंदाज नजर आता है। फैंस अक्सर कोई न कोई नुस्खा निकाल लेते हैं, ऐसा ही एक तरीका देखने को मिला इस मुकाबले के दूसरे दिन के खेल में जहां भीम आर्मी ने एक खास तरीके से टीम इंडिया को चीयर किया।

बता दें कि भारत आर्मी इंग्लैंड की बार्मी आर्मी की तरह से टीम को सपोर्ट करने के लिए हर जगह पहुंच जाती है। ऐसे में भारत आर्मा ने एडिलेड के ओवल मैदान की छत पर खड़े होकर विराट कोहली के लिए गाना गाने लगे। इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान से गुजर रहे थे और उनका रिएक्शन देखने लायक था। गौरतलब है कि इसके पहले इस आर्मी के साथ भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक गाना गाया था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था।

MUST Cheering for #TeamIndia from atop the Adelaide Oval

Team India fanatics Bharat Army reached a new height as they climbed the Adelaide Oval rooftop to cheer for the Indian team – by @28anand

Full video here https://t.co/610Znc4gDY #AUSvIND pic.twitter.com/B6lRdxYau1

