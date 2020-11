रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन टी20 फॉर्मेट का बेहतर कप्तान है, इसे लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के 2 पूर्व ओपनर आमने-सामने हैं। टीम इंडिया को दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर का कहना है कि वर्तमान कप्तान विराट कोहली की भूमिका अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके डिप्टी यानी रोहित शर्मा इस फॉर्मेट में बेहतर हैं। वहीं, आकाश चोपड़ा का मानना है कि टीम इंडिया की कप्तानी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के ‘क्रिकेट कनेक्टेड’ शो में कहा, ‘विराट कोहली खराब कप्तान नहीं हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि बेहतर कप्तान कौन है और रोहित शर्मा बेहतर कप्तान हैं। रोहित सिर्फ बेहतर ही नहीं, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है।’ इस पर आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘अभी समय नहीं है कि आप टी20 टीम के कप्तान को बदलें। आपके पास नई टीम बनाने का समय नहीं है। अगले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को पांच-छह टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेलने हैं। जो चीज टूटी ही नहीं है, मैं तो उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा।’

गंभीर ने कहा, ‘जब हम आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को टीम में चुन लेते हैं, तो आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर कप्तान क्यों नहीं चुन सकते?’ आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘आईपीएल है मान लिया, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल का प्रदर्शन है, वह इंटरनेशनल लेवल का माना जाएगा। अगर किसी ने भारत के लिए अच्छा किया है और आईपीएल खराब भी रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोहली ने अब तक टी20 क्रिकेट में भारत के कप्तान के तौर पर कुछ गलत नहीं किया है।’

King Kohli or The Hitman? Our experts share their opinion on what is a hot topic among fans currently – Who should lead Team India in T20Is?

Tune-in to find out, on #CricketConnected!

Every Monday | 2 PM & 9:30 PM | Star Sports Network & Disney+Hotstar pic.twitter.com/FL2mI2TJpV

— Star Sports (@StarSportsIndia) November 23, 2020