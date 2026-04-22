बेंगलुरु का मशहूर वन8 कम्यून (One8 Commune) रेस्तरां किराया न देने पर कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है। इसका किराया 2 करोड़ रुपये से ज्यादा था। विराट कोहली इसके सह-मालिक थे। उन्होंने पहले ही नाता तोड़ लिया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मौजूद रेस्तरां से अपना नाम हटा लिया था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली ने हाल के सालों में बार-बार नियमों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर नोटिस मिलने के बाद खुद को वन8 कम्यून से अलग कर लिया। ट्रियो हिल्स हॉस्पिटैलिटी का रेस्तरां लगभग छह महीने से किराया नहीं दे रहा था। इसके अलावा मेंटेनेंस चार्ज और रेवेन्यू शेयर भी बकाया था। इसके बाद बिल्डिंग के मालिक ने शहर के सिविल कोर्ट का रुख किया। कोर्ट सभी बकाया चुकाने तक आउटलेट को बंद करने का आदेश दिया।

विवादों से नाता

आउटलेट को नियामक नियमों के उल्लंघन के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका से कई नोटिस भी मिले थे। कोहली के ब्रांड से हटने और ग्राहकों की संख्या कम होने से व्यापार को काफी नुकसान हुआ। पिछले साल जून में पब और रेस्तरां के खिलाफ सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत केस किया गया था। उन्होंने धूमपान के लिए कोई तय जगह नहीं बनाई थी।

बेंगलुरु ब्रांच दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी

इससे पहले बेंगलुरु महानगर पालिका ने बगैर मंजूरी आउटलेट चलने के लिए नोटिस जारी किया था। इसमें फायर डिपार्टमेंट अग्निशमन विभाग से अनापत्ति पत्र (NOC) न लेना भी शामिल था। वन8 कम्यून के खिलाफ तय समय के बाद भी चालू रहने के लिए केस दर्ज किया गया था। वन8 कम्यून की बेंगलुरु ब्रांच दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी।

सनराइजर्स-दिल्ली मैच के बाद अंक-तालिका

आईपीएल 2026 में लगातार तीसरी जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने अंक-तालिका में टॉप 3 में जगह बना ली। इसका नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ है। ऑरेंज कैप पर 135 रन की पारी खेलते हुए अभिषेक का कब्जा है। पर्पल कैप की रेस में एशान मलिंगा भी आ चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।