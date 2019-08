Ben Stokes vs Taylor Swift Wiki Search: एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराया था। टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने में बेन स्टोक्स ने अहम भूमिका निभाई थी। इस जीत के बाद उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ। गूगल पर भी वे बहुत ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। 25 अगस्त (टेस्ट मैच का चौथा दिन) को थोड़ी देर के लिए वे पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट से भी ज्यादा सर्च किए गए थे। इस संबंध में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक रिपोर्ट पोस्ट की है। इसे देखने से पता चलता है कि इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने किस तरह से लोकप्रियता के मामले में टेलर स्विफ्ट को भी छोड़ दिया था।

हालांकि, आईसीसी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि यहां टेलर स्विफ्ट से किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, लेकिन स्टोक्स की पारी बहुत ही बढ़िया है। आईसीसी की पोस्ट के मुताबिक, 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच टेलर स्विफ्ट के विकीपीडिया पेज पर 2 लाख से ज्यादा व्यू आ रहे थे। लेकिन बेन स्टोक्स की पारी के बाद यह आंकड़ा नीचे गिरकर 80 हजार तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि स्टोक्स ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.65 लाख व्यू तक की छलांग लगाई। आईसीसी ने यह आंकड़े पेजव्यू एनालासिस से लिए हैं।

For a moment, Ben Stokes was a more popular search than Taylor Swift!

There’s no Bad Blood here Tay but Stokesy’s knock was the greatest Love Story. A Gorgeous innings we couldn’t believe in our Wildest Dreams! Shake It Off, your wiki page is Out Of The Woods

@chartrdaily pic.twitter.com/2lQNccGoVL

— ICC (@ICC) August 28, 2019