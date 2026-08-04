इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास वापस लेने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि, वह इंग्लैंड की टीम के साथ कोच के तौर पर जुड़ना चाहते हैं। 35 साल के स्टोक्स ने जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया था।

स्टोक्स ने फॉर द लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट में जोस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बातचीत में कहा, ‘मैं अभी लेवल तीन की कोचिंग कर रहा हूं, जबकि मैं अभी भी खेल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वह दिन आए जब मैं और नहीं खेलूं तो सबकुछ केवल साइन करके हो जाए। मुझे पता है कि खेल में बने रहने के लिए मुझे क्या करना है, जो कि एक कोच बनना है। क्या मैं इंग्लैंड का कोच बनना चाहूंगा? बिल्कुल। मुझे बस यह आइडिया बहुत पसंद है कि न खेलते हुए भी किसी तरह से लीडरशिप में रहूं।’

रॉब की बोले- वापसी का रास्ता खुला रहेगा

इंग्लैंड टीम के डायरेक्टर रॉब की ने हाल ही में कहा था कि अगले साल एशेज से पहले स्टोक्स के लिए वापसी का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन ऑलराउंडर ने साफ कर दिया कि उनका अपना फैसला बदलने का कोई इरादा नहीं है। जब बटलर ने पूछा कि क्या उन्होंने पक्का रिटायरमेंट ले लिया है, तो स्टोक्स ने जवाब दिया, ‘बिल्कुल।’

वापसी की संभावनाओं को पहले भी कर चुके हैं खारिज

स्टोक्स 10,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन और 300 से ज्यादा विकेट के साथ रिटायर हुए। इसमें गैरी सोबर्स और जैक्स कैलिस के बाद 7000 से ज्यादा टेस्ट रन और 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बनने का अनोखा रिकॉर्ड भी शामिल है। उन्होंने पहले एशेज के लिए वापसी की संभावनाओं को खारिज कर दिया था, उन्होंने बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल को बताया, ‘मैं अभी बहुत खुश हूं। यह एक ऐसा फैसला है जिसे मैं हल्के में नहीं लेता। इसमें बहुत समय लगा है। मेरा समय पूरा हो चुका है। मैं बहुत खुश हूं।’