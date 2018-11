इंग्लैंड की टीम इन दिनों शानदार लय में दिख रही है। अभी हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इस टीम ने टेस्ट सीरीज में उसे 3-0 से करारी शिकस्त दी और 55 साल बाद विदेशी धरती पर इस कारनामे को दोहराया। इस जीत के जश्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डूबे ही थे कि पूर्व भारतीय क्रिकेट और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने तूल पकड़ लिया। दरअसल मांजरेकर ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लेकर कुछ सवाल उठा दिए। माइक्रोब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने स्टोक्स के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए तो स्टोक्स ने अब मांजरेकर को खरी-खोटी सुनाई है।

दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टेलीग्राफ अखबार में लेख लिखते हुए बताया कि अगर इंग्लैंड की टीम अपने अंदर कुछ सुधार करे तो वह दुनिया कि किसी भी टीम को उसके घर में मात दे सकती है। वॉन ने लिखा कि अगर इंग्लिश टीम बड़ा स्कोर बनाए तो वो किसी को भी मात देने का माद्दा रखती है। वॉन की यह बात मांजरेकर को रास नहीं आई और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आपके पास मेहनती शेफ हैं जिन्होंने शानदार व्यंजन बनाए और किसी ने थोड़ी से मेहनत करके उसका क्रेडिट ले लिया। मांजरेकर ने आगे यह भी लिखा कि मोइन, लीच और फोक्स वे बेचारे शेफ हैं और व्यंजन सजाकर सारा क्रेडिट लेने वाले शेफ स्टोक्स हैं।

So you have these hardworking chefs who have made a great dish. Someone comes and puts a little garnish on top and he gets all the credit. Moeen, Leach, Foakes are those poor chefs and Stokes the one with the garnish.

