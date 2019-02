वैसे तो अनिश्चितताओं के खेल क्रिकेट में आए दिन कुछ-न-कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन रविवार को वेस्‍टइंडीज और इंग्‍लैंड के बीच सेंट लुसिया में खेले जा रहे तीसरे टेस्‍ट मैच में एक अजीब और दिलचस्प घटना देखने को मिली, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल, इंग्‍लैंड की पारी का 70वां ओवर चल रहा था और वेस्‍टइंडीज के अल्‍जारी जोसफ गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं, बल्लेबाजी छोर पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स खड़े थे। ओवर की आखिरी गेंद पर स्‍टोक्‍स ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे गेंदबाज जोसफ के हाथों में चली गई। इस तरह स्टोक्स निराश होकर 52 रन पर पवैलियन की ओर चलते बने। इसके बाद मैदान पर अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जो क्रिकेट में काफी कम दिखाई देती है।

स्टोक्स पवैलियन पहुंच चुके थे और उनकी जगह जॉनी बेयरस्टो मैदान पर भी आ चुके थे, लेकिन तभी स्टेडियम में लगी बिग स्क्रीन में रिप्ले में दिखा कि जोसेफ का पैर लाइन के आगे था और स्टोक्स जिस गेंद पर आउट हुए वो नॉ बाल थी। इसके बाद अंपायर ने मैदान से बाहर जा चुके स्टोक्स को वापस बुलाने का फैसला किया और उनकी जगह आए जॉनी बेयरस्टो बिना बल्लेबाजी किए वापस लौट पवैलियन की ओर लौट गए। इस तरह दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 231 रन बना लिये थे। बेन स्टोक्स 130 गेंदों पर 62 रन और जोस बटलर 123 गेंदों पर 67 रन बनाकर नाबाद लौटे। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद स्टोक्स ने कहा, “तकनीक का शुक्रिया। यह मेरे लिए पहली बार है और मुझे लगता है कि इस पर उन्हें नियंत्रण करना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको चेंजिंग रूम में जाकर फिर दो मिनट बाद इस तरह वापस नहीं आना चाहिए।”

