वर्ल्ड कप खिताब बचाने के लिए बेन स्टोक्स ने संन्यास से लिया यू-टर्न, क्रिकेट के जनक को पहली बार बनाया था विश्व चैंपियन

बेन स्टोक्स ने आगामी विश्व कप खेलने के लिये एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहने का अपना फैसला बदल दिया है ।

बेन स्टोक्स। (सोर्स- एपी)

