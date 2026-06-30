Most Sixes Test Cricket by Batsman: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के एक सबसे सफल ऑलराउंडर्स में से एक बेन स्टोक्स ने अचानक रविवार (28 जून 2026) को अपने संन्यास की खबर से सभी को चौंका दिया था। उनके संन्यास से इंग्लैंड क्रिकेट के फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को झटका लगा। मगर रिटायरमेंट के बाद भी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में स्टोक्स नंबर 1 पर रहे।
बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं। जबकि भारत की बात करें तो ऋषभ पंत सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। वहीं रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में टॉप 10 का हिस्सा हैं। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर टिम साउदी से भी नीचे हैं।
जबकि भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग भी शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं। यानी भारत के तीन खिलाड़ी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। अगर टॉप 15 को देखें तो रविंद्र जडेजा भी 82 छक्कों के साथ लिस्ट में 15वें नंबर पर हैं।
टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4s
|6s
|बेन स्टोक्स
|122
|220
|7273
|258
|34.46
|12427
|58.52
|14
|37
|18
|833
|138
|ब्रेंडन मैकुल्लम
|101
|176
|6453
|302
|38.64
|9989
|64.60
|12
|31
|14
|776
|107
|एडम गिलक्रिस्ट
|96
|137
|5570
|204*
|47.60
|6796
|81.95
|17
|26
|14
|677
|100
|टिम साउदी
|107
|156
|2245
|77*
|15.48
|2715
|82.68
|0
|7
|21
|215
|98
|क्रिस गेल
|103
|182
|7214
|333
|42.18
|11970
|60.26
|15
|37
|15
|1046
|98
|ऋषभ पंत
|50
|87
|3557
|159*
|43.37
|4803
|74.05
|8
|19
|3
|378
|97
|जैक कैलिस
|166
|280
|13289
|224
|55.37
|28903
|45.97
|45
|58
|16
|1488
|97
|वीरेंद्र सहवाग
|104
|180
|8586
|319
|49.34
|10441
|82.23
|23
|32
|16
|1233
|91
|एंजेलो मैथ्यूज
|119
|212
|8214
|200*
|44.40
|16970
|48.40
|16
|45
|6
|835
|90
|रोहित शर्मा
|67
|116
|4301
|212
|40.57
|7538
|57.05
|12
|18
|6
|473
|88
इंग्लैंड के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के शीर्ष 10 एक्टिव क्रिकेटर
भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज से पहले कुछ रिकॉर्ड भी चर्चा में हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले भारत के 10 एक्टिव क्रिकेटर। इसकी लिस्ट खबर में दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर