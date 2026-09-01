इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद फ्रेंचाइजी क्रिकेट का रुख किया है। एडिलेड स्ट्राइकर्स से करार के बाद बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने के करीब हैं। स्टोक्स पूरे 2026-27 सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे और पिछले हफ्ते नए कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर आने के बाद से जुड़ने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। बीबीएल में डायरेक्ट-साइनिंग मॉडल पर वापस आ गया है।

मॉडल की वापसी से बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हो सकती है। 7न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी डील 500,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 3.42 करोड़ रुपये) के आस-पास है, जो ड्राफ्ट के प्लैटिनम लेवल पर पिछला सबसे बड़ा करारा 420,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से काफी ज्यादा है। आने वाले हफ्तों में दूसरे विदेशी खिलाड़ियों को भी अच्छी रकम मिल सकती है।

स्ट्राइकर्स के साथ 1 साल की डील

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स को अपने साथ जोड़ने में कई बीबीएल क्लबों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन स्ट्राइकर्स ने एक साल का डील पक्का किया है। इसके कोच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन हैं, जो 2019 में हेडिंग्ले में स्टोक्स की चमत्कारिक पारी के समय ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे थे।

स्टोक्स ने डरहम के लिए शानदार प्रदर्शन किया

कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंटब्रिज टेस्ट के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने के बाद से स्टोक्स ने डरहम के लिए सभी फॉर्मेट में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है। काउंटी चैंपियनशिप में उनका बल्ले से औसत 63.60 और लिस्ट ए क्रिकेट में 41.14 रहा है।

2023 से टी20 नहीं खेले

स्टोक्स ने आखिरी बार 2015 की शुरुआत में बीबीएल में खेला था और 2023 आईपीएल के बाद से टी20 क्रिकेट नहीं खेला है, जहां वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। उन्होंने 2024 में द हंड्रेड में कुछ मैच खेले थे। टेस्ट क्रिकेट छोड़ने से काफी पहले उन्होंने व्हाइट-बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका आना, मीडिया में दिलचस्पी पैदा करने के अलावा, स्ट्राइकर्स और पूरे बीबीएल के लिए काफी फायदेमंद होगा।

बेन स्टोक्स का करिश्मा

बेन स्टोक्स ने अपने करियर के दौरान बतौर बल्लेबाज, गेंदबाज और कप्तान इंग्लैंड को बेहतरीन सेवाएं दी। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने 2019 में पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। पूरी खबर पढ़ें।