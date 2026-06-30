बेन स्टोक्स के संन्यास के साथ इंग्लैंड क्रिकेट के एक उतार-चढ़ाव भरे युग का अंत हुआ। बेन स्टोक्स वह सितारा हैं, जिन्होंने भद्रजनों के खेल के जन्मदाता को दो बार विश्व विजेता बनाया। बेन स्टोक्स न होते तो शायद इंग्लैंड वनडे क्रिकेट में विश्व कप न जीत पाया होता।

2019 में उनका करिश्मा मूल देश न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिला। 14 जुलाई 2019 को खेला गया फाइनल कोई नहीं भूल सकता। जहां मैच और सुपर-ओवर दोनों टाई हुए और इंग्लैंड बाउंड्री के आधार पर चैंपियन बना। इस मैच के हीरो क्राइस्टचर्च में पैदा हुए बेन स्टोक्स रहे।

2022 में इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फाइनल में फिर बेन स्टोक्स प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली। यह इंग्लैंड क्रिकेट के लिए काफी दिलचस्प दौर था, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में अलग दृष्टिकोण अपनाया गया।

आक्रमकता से भरपूर क्रिकेट को बैजबॉल नाम दिया गया। शुरुआत में इससे सफलता मिली, लेकिन बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा। आज इंग्लैंड की हालत काफी खस्ता है। वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में छठे नंबर पर है।

बेन स्टोक्स ने भले ही इस मुश्किल घड़ी में इंग्लैंड का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन इससे उनकी महानता कम नहीं हो जाती। इसकी वजह कुछ रिकॉर्ड हैं, जो नीचे दिए गए हैं।

जैक्स कैलिस के अनोखे क्लब में शामिल

बेन स्टोक्स उन दो क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7000+ रन और 250+ विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है। बेन स्कोक्स के अलावा साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस (13289 रन और 292 विकेट) ने ही ऐसा किया है।

तीन देशों के खिलाफ 1000 रन और 40 विकेट

बेन स्टोक्स ने 3 देशों के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं और 40 विकेट लिए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 1920 रन बनाए हैं और 59 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1746 रन बनाए हैं और 56 विकेट लिए हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ 1339 रन बनाए और 43 विकेट लिए हैं।

दुनिया में सिर्फ तीन और ऑलराउंडर ही ऐसी उपलब्धि अपने नाम कर पाए हैं। इनमें गैरी सोबर्स (ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड), कपिल देव (इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज), और जैक्स कैलिस (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज) शामिल हैं।

सबसे ज्यादा छक्के

बेन स्टोक्स के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा 138 छक्के हैं और वह इस फॉर्मेट में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाले तीन बल्लेबाजों में से एक हैं। इन 138 में से 39 छक्के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा किसी विपक्षी टीम के खिलाफ लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं।

डॉन ब्रैडमैन से पीछे बेन स्टोक्स

2016 में केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेन स्टोक्स ने 258 रन बनाए थे। यह टेस्ट में नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा निजी स्कोर है। वह सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के 270 रन से ही पीछे रह गए। डॉन ब्रैडमैन ने 1937 में इंग्लैंड के खिलाफ नंबर सात पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे।

163 गेंदों में दोहरा शतक

केपटाउन में बेन स्टोक्स ने 163 गेंदों में दोहरा शतक बनाया, जो इस फॉर्मेट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक है। उनसे आगे सिर्फ न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर नाथन एस्टल हैं। नाथन एस्टल ने 2002 में क्राइस्टचर्च में 153 गेंदों में शतक बनाया था।

कप्तानी में रिकॉर्ड

बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने 44 टेस्ट मैचों में 24 जीत हासिल की। वह इंग्लैंड के संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान हैं। बेन स्टोक्स उन तीन अंग्रेज कप्तानों में से एक हैं, जिनका इस फॉर्मेट में जीत का प्रतिशत 50 से ज्यादा है। अन्य दो कप्तान माइक ब्रेयरली और माइकल वॉन हैं। बेन स्टोक्स की कप्तानी में 4.55 प्रतिशत मैच ड्रॉ हुए। यह कप्तानी करने वाले 66 कप्तानों में सबसे कम ड्रॉ प्रतिशत (न्यूनतम 25 मैच वाले ही शामिल) है।

4.40 का रनरेट

बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने 4.40 रनरेट से स्कोर किया। वह 25 टेस्ट में कप्तानी करने वाले एकमात्र कप्तान हैं, जिनकी अगुआई में हर ओवर में औसत चार रन से ज्यादा का रहा। इंग्लैंड ने इन टेस्ट मैचों में हर 46.2 बॉल पर एक विकेट खोया, जो 25 से ज्यादा टेस्ट मैचों में अगुआई करने वाले 66 कप्तानों में सबसे खराब है।

बेन स्टोक्स का सीमित ओवर क्रिकेट में प्रदर्शन

बेन स्टोक्स इंग्लैंड के उन दो खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने व्हाइट-बॉल क्रिकेट (वनडे और टी20 मिलाकर) में 4000+ रन और 100+ विकेट लेने की उपलब्धि अपने नाम की है। बेन स्टोक्स के नाम 4048 रन और ठीक 100 विकेट हैं। उनसे आगे सिर्फ पॉल कॉलिंगवुड (5675 रन और 127 विकेट)हैं। साल 2023 में ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेन स्टोक्स के 182 रन वनडे में इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा निजी स्कोर है।

आईसीसी इवेंट्स में जलवा

आईसीसी वनडे इवेंट्स (वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी) में बेन स्टोक्स का औसत 63.53 है। यह 750 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथा सर्वश्रेष्ठ औसत है। यह केएल राहुल के बराबर है। बेन स्टोक्स केवल शिखर धवन (65.15), रचिन रविंद्र (64.69) और विराट कोहली (63.55) से पीछे हैं।

बेन स्टोक्स के 953 रन इन टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज के चौथे सबसे ज्यादा रन हैं। इस मामले में बेन स्टोक्स का इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट (1690), इयोन मॉर्गन (1020), और इयान बेल (969) के बाद नंबर आता है।

बेन स्टोक्स की हार से विदाई

न्यूजीलैंड ने 2021 के बाद पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। इंग्लैंड ने 2022 में 3-0 और 2024-25 में 2-1 से जीत दर्ज की थी। 2022-23 में सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।