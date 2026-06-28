इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के बीच झटका लगा है। कप्तान बेन स्टोक्स ने रविवार (28 जून) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान दूसरे मैच में नाइट कर्फ्यू तोड़ने और क्लब में विवाद के बाद नहीं खेले थे। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटाए जाने और टीम से बाहर करने की बात चल रही थी। तब अटकलें लगाई जा रही थीं कि स्टोक्स संन्यास ले सकते हैं।

न्यूजीलैंड की दूसरे टेस्ट में जीत के बाद स्टोक्स और गस एटकिंसन की टेस्ट टीम में वापसी हुई। दोनों को नाइटक्लब मामले में लिखित चेतावनी दी गई थी। तीसरे टेस्ट में स्टोक्स की बतौर कप्तान इंग्लैंड की टीम में वापसी हुई। इसके बाद उन्होंने चौथे दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स ने रविवार सुबह खेल शुरू होने से पहले अपने टीम के साथियों और ईसीबी को अपना फैसला बताया।

Ben, for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 – thank you 🙏 pic.twitter.com/fld0wFJpxl — England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026

स्टोक्स ने इंग्लैंड का 15 साल प्रतिनिधित्व किया

स्टोक्स का संन्यास लेने इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका है। टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। उनकी अनुपस्थिति में कमान किसे दी जाए यह भी बड़ा सवाल है। स्टोक्स ने इंग्लैंड का 15 साल प्रतिनिधित्व किया और 4 साल कप्तानी की। इंग्लैंड के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक स्टोक्स ने देश की कुछ सबसे यादगार जीतों में अहम भूमिका निभाई।

बेन स्टोक्स — करियर का संपूर्ण विश्लेषण बैट और बॉल दोनों से कमाल | सभी फॉर्मेट बैटिंग हाइलाइट्स बॉलिंग हाइलाइट्स Tests में डबल थ्रेट पूरा डेटा बैटिंग हर फॉर्मेट में बल्ले से धमाल बेन स्टोक्स ने Tests में 7228 रन, ODIs में 41.22 के औसत से 3463 रन और T20s में 132.87 के स्ट्राइक रेट से 3027 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 258 — Tests और FC दोनों में। T20Is में 128.00 का स्ट्राइक रेट उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाता है। 7228 Test रन

(औसत 34.58) 258 सर्वोच्च स्कोर

(Tests/FC) 14 Test शतक 95.68 ODI स्ट्राइक

रेट 132.87 T20s स्ट्राइक

रेट (सर्वाधिक) 107* T20s में

सर्वोच्च स्कोर बॉलिंग गेंद से भी कमाल — 246 Test विकेट, FC में 449 स्टोक्स ने Tests में 246 विकेट लिए हैं — 31.25 के औसत से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका सर्वाधिक 449 विकेट का आंकड़ा है, जिसमें 7/67 का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन शामिल है। T20s में 8.48 की इकॉनमी के साथ 93 विकेट उनकी versatility दिखाते हैं। 246 Test विकेट

(औसत 31.25) 449 FC विकेट

(सर्वाधिक) 7/67 बेस्ट बॉलिंग

(FC) 74 ODI विकेट

(5/61 बेस्ट) 93 T20s विकेट

(इकॉनमी 8.48) 9 Test में

4-विकेट हॉल डबल थ्रेट 121 Tests में 7000+ रन और 200+ विकेट — दुर्लभ उपलब्धि बेन स्टोक्स उन चुनिंदा क्रिकेटरों में हैं जिन्होंने Test क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन और 200 से ज्यादा विकेट दोनों हासिल किए हैं। 121 मैचों में 7228 रन (औसत 34.58) और 246 विकेट (औसत 31.25) — यह सच्चे ऑलराउंडर होने का प्रमाण है। Test क्रिकेट — डबल थ्रेट (121 मैच) 7228 रन (बैट से) + 246 विकेट (बॉल से) बैटिंग औसत 34.58 बॉलिंग औसत 31.25 14 शतक + 9 चार-विकेट हॉल बैटिंग व फील्डिंग — सभी फॉर्मेट Format Mat Runs HS Ave SR 100s 50s Ct Tests 121 7228 258 34.58 58.41 14 37 115 ODIs 114 3463 182 41.22 95.68 5 24 55 T20Is 43 585 52* 21.66 128.00 0 1 22 FC 207 11561 258 34.51 — 23 59 159 List A 184 5303 182 38.42 97.17 9 30 85 T20s 162 3027 107* 24.41 132.87 2 10 74 बॉलिंग — सभी फॉर्मेट Format Mat Wkts BBI Ave Econ SR 4w 5w Tests 121 246 6/22 31.25 3.34 56.1 9 6 ODIs 114 74 5/61 42.39 6.05 42.0 1 1 T20Is 43 26 3/26 32.92 8.39 23.5 0 0 FC 207 449 7/67 29.66 3.45 51.5 21 10 List A 184 137 5/61 33.55 5.77 34.8 3 1 T20s 162 93 4/16 30.91 8.48 21.8 2 0 स्रोत: ESPN Cricinfo | बेन स्टोक्स करियर आंकड़े Jansatta InfoGenIE

स्टोक्स की अहम पारियां

स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी नाबाद 84 रन की पारी खेली थी। उसी साल एशेज में हेडिंग्ले में उनकी शानदार नाबाद 135 रन की पारी शामिल हैं। उन्होंने 2016 में केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 258 रन का करियर का बेस्ट स्कोर भी बनाया।

इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच ड्रॉ

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच पहला अनाधिकारिक टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। चौथे दिन श्रीलंकाई टीम को 312 का लक्ष्य मिला था, 34 पर उसके 2 विकेट गिरे थे, फिर बारिश ने बाधा डाल दी। अंत में मुकाबला ड्रॉ हो गया। पूरी खबर पढ़ें।