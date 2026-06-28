इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के बीच झटका लगा है। कप्तान बेन स्टोक्स ने रविवार (28 जून) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान दूसरे मैच में नाइट कर्फ्यू तोड़ने और क्लब में विवाद के बाद नहीं खेले थे। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटाए जाने और टीम से बाहर करने की बात चल रही थी। तब अटकलें लगाई जा रही थीं कि स्टोक्स संन्यास ले सकते हैं।
न्यूजीलैंड की दूसरे टेस्ट में जीत के बाद स्टोक्स और गस एटकिंसन की टेस्ट टीम में वापसी हुई। दोनों को नाइटक्लब मामले में लिखित चेतावनी दी गई थी। तीसरे टेस्ट में स्टोक्स की बतौर कप्तान इंग्लैंड की टीम में वापसी हुई। इसके बाद उन्होंने चौथे दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स ने रविवार सुबह खेल शुरू होने से पहले अपने टीम के साथियों और ईसीबी को अपना फैसला बताया।
स्टोक्स ने इंग्लैंड का 15 साल प्रतिनिधित्व किया
स्टोक्स का संन्यास लेने इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका है। टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। उनकी अनुपस्थिति में कमान किसे दी जाए यह भी बड़ा सवाल है। स्टोक्स ने इंग्लैंड का 15 साल प्रतिनिधित्व किया और 4 साल कप्तानी की। इंग्लैंड के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक स्टोक्स ने देश की कुछ सबसे यादगार जीतों में अहम भूमिका निभाई।
स्टोक्स की अहम पारियां
स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी नाबाद 84 रन की पारी खेली थी। उसी साल एशेज में हेडिंग्ले में उनकी शानदार नाबाद 135 रन की पारी शामिल हैं। उन्होंने 2016 में केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 258 रन का करियर का बेस्ट स्कोर भी बनाया।
इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच ड्रॉ
इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच पहला अनाधिकारिक टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। चौथे दिन श्रीलंकाई टीम को 312 का लक्ष्य मिला था, 34 पर उसके 2 विकेट गिरे थे, फिर बारिश ने बाधा डाल दी। अंत में मुकाबला ड्रॉ हो गया। पूरी खबर पढ़ें।