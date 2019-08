बेन कटिंग की मंगेतर ने युवराज सिंह पर मढ़ा दोष, कहा-सब तुम्हारी गलती है

कनाडा में खेली जा रही ग्लोबल टी-20 सीरीज का रोमांच अब समाप्त हो चुका है। इस लीग के दौरान कई खिलाड़ियों की यादगार पारियां देखने को मिली और कई रोमांचक मुकाबले भी हुए। वहीं, इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की बल्लेबाजी के साथ-साथ उनका एक वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहा। जब युवी बेन कटिंग और इरिन हॉलैंड के इंटरव्यू के दौरान बीच में आ गए थे तब उस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचाया था। अब इस वीडियो ने एक नया मोड़ ले लिया है। वहीं, हॉलैंड ने इस सबके लिए युवराज सिंह पर दोष मढ़ा है।

दरअसल इरिन, बेन की मंगेतर हैं। एक इंटरव्यू के दौरान युवराज इन दोनों के बीच आ गए थे और उन्होंने शादी की डेट पूछ ली थी। अब युवराज का ये मजाक फैंस के लिए चर्चा का विषय बन गया है। एक फैन ने कनाडा लीग के फाइनल से एक दिन पहले एक पोस्टर लेकर आया था। इस पोस्टर पर लिथा था- जी टी20 कनाडा फाइनल कल है, लेकिन वेडिंग कब हो रही है गाइस। इरिन हालैंड ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए युवराज सिंह पर इसका दोष मढ़ा है।

Hahaha this one is all your fault @YUVSTRONG12 #whenstheweddingguys @GT20Canada @Cuttsy31 pic.twitter.com/9XILk5mTx8

— Erin Holland (@erinvholland) August 10, 2019