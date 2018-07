FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Belgium vs England Live Score:मैच से जुड़ी सारी अपडेट जानें यहां

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Belgium vs England Live Score Streaming, Bel vs Eng Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: कुछ दिन पहले तक विश्व विजेता का तमगा हासिल करने की प्रबल दावेदार मानी जा रही दो टीमें, इंग्लैंड और बेल्जियम अब इस रेस से बाहर हो चुकी हैं। फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण का खिताब जीतने का सपना टूटने के बाद यह दोनों अब एक दूसरे के सामने शनिवार को तीसरे स्थान के लिए जद्दोजहद करेंगी। दोनों के लिए इस मैच में ऊंचे मनोबल के साथ उतरना आसान नहीं होगा। विश्व कप फाइनल में न पहुंचना दोनों टीमों को बेशक चुभा होगा लेकिन अब समय है जब यह दोनों इससे बाहर निकल कर एक नए अंत को अंजाम दे सकती हैं और खुशी के साथ स्वदेश लौट सकती हैं।

दोनों टीमें सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। फ्रांस ने बेल्जियम को कड़े मुकाबले में मात देकर फाइनल में जाने नहीं दिया। इंग्लैंड की टीम एक गोल से आगे होने के बाद भी क्रोएशिया से 1-2 से हार गई और दूसरी बार फाइनल में जाने से महरूम रही।