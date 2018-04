सानिया मिर्जा ने बताई चाहत, मां बनने से पहले ही तय कर लिया बच्चे का सरनेम

टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने मां बनने से पहले अपने बच्चे को लेकर चाहत जाहिर की है और उसका सरनेम भी तय कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा मे गोवा फेस्ट 2018 में लैंगिक पक्षपात के मुद्दे पर हुई एक परिचर्चा में अपने दिल की बात बताई। सानिया ने कहा कि वह और उनके पति शोएब मलिक एक बेटी चाहते हैं और उसका सरनेम मिर्जा मलिक रखना चाहते हैं। सानिया ने यह भी बताया कि उनके रिश्तेदार एक बेटे की ख्वाहिश रखते हैं ताकि वंश आगे बढ़ सके। सानिया ने बताया कि वह भी दो बहनें हैं और उनके पिता से भी रिश्तेदार कहते थे कि एक लड़का होना चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि उनका एक भाई भी होना चाहिए। सानिया ने बताया कि जब रिश्तेदार उनके पिता से लड़के के लिए जोर डालते थे तो वह उनसे लड़ती थीं। सानिया ने कहा कि शादी के बाद भी उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला और यह हमेशा ऐसा ही रहने वाला है।

बता दें कि बीते मंगलवार (3 अप्रैल) को सानिया मिर्जा उस वक्त सुर्खियों में आ गई थीं जब उनके पति शोएब मलिक की उम्र को लेकर किए गए एक कमेंट के बाद उन्होंने जवाब दिया था। दरअसल, 3 अप्रैल को कराची में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच हुए मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से शोएब मलिक और शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे। श्रीलंका की एक क्रिकेट वेबसाइट से जुड़े डेनियल एलेक्जेंडर नाम के शख्स ने ट्वीट किया- “शोएब मलिक और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम में एक साथ खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदा 6 अप्रैल 2000 को पैदा हुए थे, और शोएब मलिक ने 14 अक्टूबर 1999 को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था।”

सानिया मिर्जा को यह टिप्पणी कुछ जमी नहीं और उन्होंने शख्स को जवाब दिया। सानिया ने ट्वीट में लिखा- “कमऑन माय हसबैंड इज स्टिल अ स्प्रिंग चिकेन” इसका मतलब इस प्रकार है, “कम ऑन मेरे पति अभी भी जवान हैं।” सानिया के जवाब के बाद कई यूजरों की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं।

Shoaib Malik and Shaheen Shah Afridi playing in the same Pakistan XI, Shaheen was born on 6th April 2000 and Shoaib Malik made his International cricket debut on 14th October 1999. #Cricket #PAKvWI

