भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने हनुमान जी की तस्वीर दिखाकर श्रीलंका पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लंका वालों तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम पहले भी जल चुके हो। वसीम जाफर ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 शुरू होने से पहले और टॉस के बाद एक ट्वीट किया।

जाफर ने अपने ट्वीट में हनुमान जी की एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में हनुमान जी राक्षसों के राजा रावण के दरबार में हैं। रावण के आसन नहीं देने पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का ही आसान बना लिया था। हनुमान जी का आसन रावण के आसन से ऊंचा हो गया था। रामचरित मानस और रामायण के अनुसार यह तब की घटना है, जब हनुमान जी लंका को अपनी पूंछ से जलाने के बाद रावण के दरबार पहुंचते हैं।

वसीम जाफर ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘इस मैच में यह हमारी पूंछ है। लंका वालों डरो, तुम पहले भी जल चुके हो।’ उन्होंने अपने ट्वीट को SLvIND पर टैग भी किया। वसीम जाफर के इस तरह से श्रीलंका पर तंज कसने पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ की। @WholesomeBhanu ने लिखा, ‘ट्वीट्स के लिए आप इस तरह के क्रेजी आइडिया कहां से लाते हैं, सीरियसली।’ @AbdullahNeaz ने लिखा, ‘आईसीसी मीमर ऑफ द डिकेड।’

@IPLCover ने लिखा, ‘सोनी टेन पर मोहम्मद कैफ के मुताबिक, भारत के पास जो भी बचा खुचा हहै, इस श्रीलंका टीम को हराने के लिए काफी है।’ @ayarn_modi ने लिखा, ‘इतना बॉल मारेंगे कि पूरा श्रीलंका धुआं धुआं हो जाएगा।’ @srisport8 ने लिखा, ‘अर्जुन रणतुंगा इस समय बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। भारत ने बी के बाद सी और डी भी उनके खिलाफ उतार दी है।’ इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हैं।

Our tail this match. Be scared Lanka, you’ve been burned before #SLvIND pic.twitter.com/55mrNMLceL

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 28, 2021