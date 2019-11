दीपक चाहर ने 10 नवंबर को बांग्लादेश के साथ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की। 6 विकेट झटककर दीपक ने एक शानदार हैट्रिक भी लगाई और अपनी टीम को 30 रनों से मैच जिताकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। 27 वर्षीय इस गेंदबाज की धार देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने दीपक को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जिससे यूजर्स नाराज हो गए और बीसीसीआई को महिला खिलाड़ियों की अनदेखी करने वाला तक बता दिया।

दरअसल, इस मुकाबले और दीपक की हैट्रिक के बाद बीसीसीआई ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि दीपक चाहर पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टी20 मुकाबले में हैट्रिक ली हो। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सुप्रिता दास नामक एक यूजर ने लिखा कि आप गलत कह रहे हैं।

. @deepak_chahar9 today became the first Indian to pick up a hat-trick in T20Is pic.twitter.com/qNctKUVgmF

Incorrect. Ekta Bisht. 3/16 vs Sri Lanka in 2012. First Indian to take a hat-trick in T20s. https://t.co/7TxmKegibQ

टी20 में हैट्रिक लेने वाली पहली खिलाड़ी एकता विष्ट हैं जिन्होंने 2012 में श्रीलंका के खिलाफ ये किया था। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि दीपक चाहर पुरुष पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा किया है लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की बात है तो एकता ने कोलंबो में ये सबसे पहले किया था।

Let’s correct this.

Deepak Chahar is the first Indian to take a hat-trick in Men’s T20Is.

Ekta Bisht is the first Indian (Man/Woman) to take a hat-trick in T20Is (2012).

(P.S. Ekta Bisht holds an Indian passport) https://t.co/jXkTyKw9NB

— Yash Lahoti (@YvLahoti) November 11, 2019