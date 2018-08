चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो चुके भारत के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा की सर्जरी हुई। सर्जरी से पहले ऋद्धिमान ने एक ट्वीट कर कहा कि, “अब तक सब ठीक है। आज सर्जरी के लिए जा रहे हैं। आपके सभी प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए बीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहूंगा। जल्द ही मैदान पर वापस आ जाएंगे।” यह सर्जरी बीसीसीआई की टीम की निगरानी में हुई। उनकी सर्जरी हाेने के बाद बीसीसीआई ने अपने ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट किया, “मैनचेस्टर में आज बीसीसीआई मेडिकल टीम की निगरानी में ऋद्धिमान साहा की सर्जरी कराई गई। हम उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना करते हैं।”

So far so good. Going for the surgery today. Thank You for all your love and good-wishes. Would like to thank @BCCI for all the necessary arrangements. Will soon be back on the field! #thankyou pic.twitter.com/2KB7Katydh

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) August 1, 2018